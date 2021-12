Ratikan jatkotyöt voivat nyt alkaa viipymättä

Ratikan kakkosvaiheen eteneminen on oleellista kaupungin kasvun kannalta.

Näsisaaren rakennustyöt Näsijärveen Tampereella alkavat nyt vauhdilla. Tähän saatiin varmistus torstaina, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksensä alueen vesistötäyttöä koskevassa valitusasiassa. KHO peräänkuuluttaa vesialueen laadun tarkkailua ja rakennustöiden mahdollisia vaikutuksia pohjavesialueeseen useasti vuodessa. Muuten KHO katsoo, että täyttö eli Näsisaaren rakentaminen voidaan aloittaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että ratikan toisen vaiheen aikataulu pysynee aikataulussa, ellei suunnitelmiin tai suurprojektin etenemiseen tule enää esteitä. Pyynikintorin ja Lentävänniemen välisen raitiotieliikenteen on määrä alkaa jo vuonna 2024.

Kaupungin kasvun kannalta se on olennaista.

Läntinen alue on yksi keskeisimpiä kaupunkirakenteen kehityskohteita muun muassa asuinrakentamisen saralla. Sen kytkeminen osaksi keskustan ydintä ratikalla on tärkeää. Lisäksi Hiedanrannasta suunnitellaan täysin uudenlaista asuinaluetta ekologisine ratkaisuineen. Ratikkalinjasto täydentää suunnitelmaa.

Näsisaareen tulevaisuudessa suunniteltu noin 5 000 asukkaan asuinalue puolestaan on tarkoitus kytkeä Hiedanrantaan. Rakenteilla on helminauhamainen jatkumo idästä länteen.

Suunnitelmat ovat nielleet toistaiseksi jo miljoonia euroja. Prosessi tähän pisteeseen on kestänyt pitkään. Suotavaa olisi, että kehitys ei tyssää enää pitkiin taisteluihin luvista. Samaan aikaan on toki tärkeää, että kaupunki varmistaa ympäristöturvallisuuden toteutumisen viranomaisten edellyttämällä tavalla. KHO:n päätöksellä tätä on valvottava tehokkaasti. On hyvä, että korkein hallintoaste esitti asiasta selkeän näkemyksenä.

Näsisaaren rakennustöiden aloittaminen tarkoittaa myös sitä, että yli miljoonan kuution kivilouhevuori Paasikiventien kupeessa alkaa huveta. Louhe on keskeinen osa saaren perustaa. Jättimäinen vuori on kasvanut vuosien saatossa ja tervehtinyt kaupunkiin lännestä päin tulijoita. On hyvä, että maisema alkaa muuttua.

Tampere on muuttunut voimakkaasti keskustan idän puoleisesta päädystä ja on aika, että Santalahti–Vaitinaro–Lielahti-alue pääsee entistä nopeampaan kehitysvauhtiin.

Samalla ratikan jatkuminen kohti Kangasalaa ja Pirkkalaa voidaan ottaa entistä tarkempaan suunnitteluun. Ratikkalinjastosta kannattaa kehittää edelleen Tampereen lähialueen yhdistävää suonistoa. Se mahdollistaa Suomen toiseksi suurimman metropolin kiinnostavuuden lisäämistä ilmastonäkökulmat huomioiden.