Työterveyshuolto on viimeinkin otettava mukaan niin pian kuin vain mahdollista.

Koronatilanne on pahentunut viikko viikolta. Tartunnoissa lyödään päiväkohtaisia ennätyksiä tämän tästä.

Yhä selkeämmäksi pullonkaulaksi taistelussa koronaa vastaan on nousemassa rokotekattavuus ja rokottamisen nopeus. Rokotukset etenevät liian hitaasti. Paitsi että kaikki rokottamattomat pitäisi saada rokotetuiksi, niin myös mitä ilmeisimmin kaikki tarvitsevat kolmannen rokotteen. Lisähaastetta tuo vielä se, että rokotusten välinen suositusaika on kutistumassa noin kolmeen kuukauteen.

Rokotteiden teho näyttää heikkenevän jo ennen kuin aikaisempi kuuden kuukauden väliaika täyttyy. Samaan aikaan tilanne on se, että koronarokotuksiin on vaikea päästä ja kolmansiin rokotuksiin ei ole riittävästi aikoja.

Tämä kaikki asettaa haastetta koko rokotusjärjestelmälle. Tarvitsemme luonnollisesti riittävästi rokotteita, mutta myös niitä henkilöitä, joilla on valtuudet ja pätevyys rokottaa.

Yhteiskunnan kaikki tarpeelliset organisaatiot on otettava mukaan rokotusponnistukseen.

Oli jo viimeinen aika, että myös hallitus herää asiaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo pyrkivänsä siihen, että työterveyshuolto saataisiin vahvemmin mukaan koronavirusrokotuksiin. Näin on viivyttelemättä myös tehtävä.

Työterveyshuoltoa esitettiin mukaan jo rokotusten ensimetreillä, mutta tällöin hallitus ei juuri huomioinut koko asiaa. Valtaosa rokotuksista haluttiin keskittää julkiselle terveydenhuollolle. Suuri kiitos kaikille rokotusurakkaa läpivieneille. He ovat tehneet suunnattoman tärkeää työtä ja monesti vaikeissakin oloissa.

Siitä huolimatta on selvää, että rokotukset olisi saatu tehtyä vielä jouhevammin, jos mukaan olisi heti alussa otettu myös työterveyshuolto. Samalla olisi helpotettu julkisen terveydenhuollon kuormittumista. Työterveyshuollon piirissä on huomattava osa suomalaisista aikuisista. Toki työterveyshuollonkin on siirrettävä joitakin hoitoja myöhemmäksi, mutta joka tapauksessa rokotusoperaatiossa olisi näin laajempi tekijäjoukko.

Tärkeää on myös, että rokottajiksi saadaan eläkkeellä olevia terveydenhuollon ammattilaisia ja tarvittaessa jopa puolustusvoimien henkilökuntaa niiltä osin kuin se on mahdollista.

On kaikkien etu, että saamme vältettyä yhteiskunnan toimintojen laajat sulkemiset. Koronan alkukuukaudet näyttivät, että ne aiheuttivat huomattavia henkisiä ja taloudellisia menetyksiä.

Nyt on aika toimia.