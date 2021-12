Tampereen seutu nousee seuraavalle tasolle

Tampereen seudun vetovoima ja mahdollisuudet on nyt ymmärretty oikein.

Tiistaina saatiin kauan odotettuja uutisia. Lentoyhtiö Air Baltic kertoi uusista Tampere–Pirkkalasta Eurooppaan lähtevistä lentoreiteistä ja ilmoitti samalla avaavansa lentokentälle ensimmäisen Baltian maiden ulkopuolisen kotikenttänsä.

Tampere voitti kotikenttäpaikkana Helsingin. Tampereen seudun nopean kasvun ja kiinnostavuuden merkitys on nyt ymmärretty oikealla tavalla.

Air Baltic esitteli peräti kuusi uutta kohdetta, jonne Tampere–Pirkkalasta pääsee lentämään suoraan ensi keväästä alkaen. Toukokuusta alkaen kentältä pääsee kolmesti viikossa Frankfurtiin, Kööpenhaminaan, Müncheniin ja Osloon sekä kahdesti viikossa Malagaan ja Rodokselle. Yhtiö on aiemmin lentänyt Tampere–Pirkkalasta Riikaan.

Lentomäärän lisäys on hyvin merkittävä ja sitä voidaan pitää jopa poikkeuksellisen suurena kerralla toteutettavana avauksena. Ei ole siis ihme, että kaupunki hykersi tyytyväisyyttään ilmoituksen jälkeen.

Tampereen seutu nousee nyt uudelle tasolle kiinnostavuudessaan ja saavutettavuudessaan. Lomamatkustamisen lisäksi uudet reitit palvelevat tietenkin yritysmaailmaa. ”Tämä on iso asia alueellemme”, pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) totesi tiedotustilaisuudessa.

Nyt kun vuosia kestänyt lentokenttäalueen kehitystyö on saatu yhteen merkittävään maaliin, siitä on otettava kaikki irti.

Tärkeintä on nyt ennen kaikkea se, että kentälle pääsy ja toisaalta kentältä kaupunkiin pääsy on vaivatonta, nopeaa ja järkevän hintaista. Totta on, että lentokenttä sijaitsee hieman sivussa, mutta toisaalta yhden keskeisen liikenneväylän kupeessa.

Syöttöliikenteen on oltava riittävän monipuolista eri kellonaikoihin jo siksikin, että kentän puitteet ja tarjonta ovat rajalliset. Nopea pääsy keskustan hotelleihin lisää matkamukavuutta kokonaisuutena. Sillä on suuri merkitys imagoa rakennettaessa.

Ilmoitus reiteistä ja Air Balticin kotikentästä tulee hyvissä ajoin ennen uuden toiminnan aloittamista. Tuo aika on käytettävä laajaan markkinointiin niin yhtiön kuin kaupunginkin puolelta. Sellaista tilannetta ei saa päästä syntymään, että joku potentiaalinen matkaaja ei tietäisi, miten Tampereelle pääsee ja mitä Tampereen seudulla voi tehdä.

Kaupunkiseudun kehitys areenoineen tarvitsi juuri tällaisen avauksen, jolla se viimeistään nousee kansainvälisten kiinnostavien kohteiden joukkoon.