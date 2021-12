Taysin toiminnan turvaaminen on ensisijaista

Uusilla sairaalatiloilla halutaan taata riittävät erikoissairaanhoidon palvelut tulevina vuosina. Rakentaminen voi kuitenkin vaatia asemakaavan muutoksen.

Tampereen yliopistollisen sairaalan vanhan päärakennuksen eteen suunnitellaan niin suurta uutta sairaalarakennusta, että sen rakentaminen vaatii asemakaavasta poikkeamista. Uudisrakennus aiotaan rakentaa ikonisen B-talon eteen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri haluaa, että 700 miljoonan euron hanke saataisiin vauhtiin poikkeuslupahakemuksella. PSHP tavoittelee rakentamisen aloittamista jo vuonna 2023.

Poikkeuslupahakemuksesta päätetään tiistaina Tampereen yhdyskuntalautakunnassa. Päättäjille esitetään poikkeusluvan hylkäämistä. Se tarkoittaisi, että suunniteltu laajennus vaatii kaavamuutoksen ja Taysille tärkeä iso rakennushanke viivästyy.

Taysin tontilla B-rakennuksen ja Teiskontien välinen alue on lähestulkoon ainoa mahdollisuus laajentaa sairaalaa mittavasti.

On olemassa selvät perusteet viedä hanketta eteenpäin vauhdikkaasti. Sillä turvattaisiin erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaalla 2030-luvulta eteenpäin. Rakennuksen sijainti on sellainen, että kriittiset yhteydet osastojen välillä voidaan rakentaa toimiviksi. Tarkoitus on tuoda uudisosaan muun muassa ensiapu, tehohoito, leikkaussaleja ja vuodeosasto. Tämä laskisi sairaanhoitopiirin mukaan myös käyttökustannuksia.

Esteeksi on noussut rakentamisen korkeus B-rakennuksen kaakkoispuolella. Asemakaavan mukaan kaupunkikuvallisesti merkittävän B-rakennuksen pitää näkyä maisemassa lähestyttäessä sitä etelästä. Kaupungin asemakaavoitus, ely-keskus ja Maakuntamuseo toteavat, että vaatimus ei täyty. Tosin käytännössä rakennus näkyy melko vähän tälläkin hetkellä, ja riippumatta Taysin rakentamisesta jokin toinen hanke voi myöhemmin peittää loputkin.

Kyse on siitä, voiko Tays järjestää toimintansa kustannustehokkaasti tilanteessa, jossa sekä kustannukset että hoidon tarve kasvavat koko ajan erittäin merkittävästi. Samaan aikaan hoidon maksajien määrä yhteiskunnassa vähenee. Maisemallakin on hintansa, josta päättäjät kylläkään eivät kanna mitään vastuuta.

Jos yhdyskuntalautakunta päättää hylätä poikkeamislupahakemuksen, on asemakaavoitusta edistettävä niin ripeästi kuin mahdollista. PSHP onkin tätä ennakoinut ja kaavamuutos on vireillä.

Pirkanmaalle rakennetaan Suomen suurinta hyvinvointialuetta ja Tays on sen tärkein keskus. Laadukkaan erikoissairaanhoidon turvaamisen pitää olla ensiarvoinen tavoite, ja sen eteen on tehtävä lujasti töitä.