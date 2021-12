Suomi ostaa turvaa 30 vuodeksi eteenpäin

Sotilaallinen suorituskyky oli paras. F-35 hävittäjä voitti selvin luvuin.

Joulukuun 10. päivä jää asekauppojen historiaan, kun hallitus päätti ostaa 64 uutta F-35-monitoimihävittäjää Yhdysvalloista. Kun vuonna 1992 hävittäjäpäätös tuli lähes täydellisesti puskan takaa, nyt sellaista vaaraa ei ollut.

Hankintaa on valmisteltu huolellisesti vuosia. Poliittista linjaa ja hyväksyntää on haettu puolustusselontekojen kautta. Eduskunnan puolustusvaliokuntaa on informoitu hyvin. Hankinnalle onkin saatu laaja parlamentaarinen hyväksyntä.

Tämä on hieno viesti maailmalle siitä, että Suomessa pystytään tekemään isoja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja yli puoluerajojen.

F-35-hävittäjän valintaa puolsivat laajat arvioinnit ja testaukset. Sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa hävittäjän kokonaisjärjestelmä oli paras. Taistelu-, tiedustelu- ja selviytymiskyvyt olivat tarjouksista parhaat. Niinikään vaatimukset huoltovarmuudesta ja teollisesta yhteistyöstä täyttyvät.

Yhdysvallat räätälöi Suomelle paketin, joka sopii asetettuihin raameihin. Pitkästä tarjoilukilpailusta oli myös hyötyä, sillä matkan varrella tarjoukset paranivat entisestään. Ei siis ole yllätys, että koneen hinta–laatu-suhdetta pidetään erinomaisena.

Hävittäjän käyttö- ja ylläpitokustannuksista on keskusteltu runsaasti, sillä niiden on pelätty karkaavan käsistä. Puolustushallinnosta vakuutellaan, että kustannuskehyksessä pysytään. Käyttökulut eivät saa ylittää kymmentä prosenttia puolustusvoimien rauhanajan budjetista. On hyvä, että kustannuksille on laadittu selkeät raamit. Vuodesta 2025 eteenpäin nähdään, miten laskelmat pitävät.

Niinikään keskustelua on herättänyt huoltovarmuus. Miten taata huolto ja varaosat kriisitilanteessa? Hankintaprosessin aikana pystyttiin sopimaan useista huoltovarmuuden erityisvaatimuksista ja teollisesta yhteistyöstä, joka edesauttaa toimintakyvyn säilymistä poikkeusoloissa.

On myös hyvä muistaa, ettei Suomi ole yksin veneessä. Sama hävittäjä löytyy Norjasta ja Tanskasta. F-35-hävittäjää on myyty 14 maahan.

Päätetty kauppa vahvistaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa entisestään. Suomi ei ole Naton jäsen, ja vaikka olisikin, se tarvitsee uskottavan puolustuskyvyn, vahvan reservin ja sellaisen kaluston, jonka avulla se voi toteuttaa sille annettua tehtävää.

Kauppahinta on korkealla, mutta korkea on myös koneiden käyttöikä. Hävittäjien odotetaan tuovan turvaa 30 vuoden ajan, jopa 2060-luvun alkupuolelle asti.