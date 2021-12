Tonttipula on todellinen ongelma Tampereella

Tampereen on tulevina vuosina etsittävä tosissaan ratkaisuja tonttipulaan. Kaupungin omakotitontteja haki tänä vuonna ennätyksellisen moni. Hakijoita oli liki 700 ja heistä harvempi kuin joka kymmenes sai tontin.

Kaupungin näkökulmasta tilanne on siinä mielessä otollinen, ettei Tampereen vetovoimatekijöitä tarvitse etsiä. Kyselytutkimus toisensa jälkeen on osoittanut, että Tampere on suomalaisten silmissä muun muassa maan vetovoimaisin kaupunki ja halutuin muuttokohde. Tampereen odotetaan kasvavan 3 000 asukkaan vuositahtia.

Tavoitellun asukasluvun kasvun kääntöpuoli on se, että se aiheuttaa paineen maankäytölle ja asuntotuotannolle. Tonttipula on Tampereella todellinen ongelma.

Kaupunki on tunnistanut ongelman. Anna-Kaisa Ikosen (kok.) vuosien 2021–2025 pormestariohjelmassa linjataan, että alkaneella valtuustokaudella on investoitava ihmisiin. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että Tampere on viihtyisä ja turvallinen paikka asua.

Iso kysymys on edelleen se, miten Tampere ja ympäryskunnat onnistuvat pitämään seudulla opiskelleet osaajat alueella myös opintojen jälkeen. Kiinnostavien työmahdollisuuksien lisäksi ratkaisevassa asemassa ovat asumisen mahdollisuudet.

Pormestariohjelmassa todetaankin, että alkaneella valtuustokaudella on turvattava tarpeeksi omakotitontteja, jotta perheelliset valitsevat juuri Tampereen kotikunnakseen.

Helppoja ratkaisuja tonttipulaan ei ole tarjolla. Tampereen kaupungin tonttivastaava Jori Alanko sanoo Aamulehden haastattelussa (A6–9), että moni alue on Tampereella jo niin sanotusti täyteen rakennettu.

Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia selvitetään Alangon mukaan koko ajan. On mahdollista, että olemassa olevan kaupunkirakenteen sisältä löydetään tilaa uusille pientalotonteille.

Kaupungin luovuttamien tonttien koko on jo puoliintunut 2000-luvun aikana.

Tampere on luovuttanut vuosituhannen vaihteen jälkeen tontteja laajasti eri puolilta kaupunkia. Kiinteistötoimen toimistosihteeri Jaana Rimpi-Muhosen mukaan (A6–9) aivan kaikki tontit kiinnostavat Tampereella. Kodin rakennuttamista suunnittelevat arvostavat hyviä kulkuyhteyksiä ja luonnon läheisyyttä.

Asuinalueista kaikkein suosituin oli jälleen tänä vuonna vuoden 2012 asuntomessukohde Vuores. Lähivuosina suosituimpien sijaintien järjestys saattaa mennä uusiksi, sillä ratikka on jo lisännyt kiinnostusta esimerkiksi Hervantajärven tontteihin.

Tampere arpoo omakotitontteja seuraavan kerran syksyllä 2022. Viime vuosien kehityksestä voi päätellä, että valtava hakemustulva on tiedossa myös ensi syksynä.