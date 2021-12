Keskustorissa on ainekset kaupungin olohuoneeksi

Joskus enemmän on vähemmän. Jos Hämeenkadun valoverhot olisivat toimineet, jouluna olisivat huipentuneet kaikkien aikojen Valoviikot.

Tampere aikoo jatkaa viime kesän kokeilua Keskustorin Kesäkeitaasta. Ruokaa ja juomaa tarjoava jättiterassi on onnistunut veto keskustan virkistämiseksi.

On hyvä, että kaupunki ottaa onkeensa kaupunkilaisten palautteesta. Kaupunki kysyi suurterassin kävijöiltä mielipiteitä verkkokyselyssä.

277 vastaajasta kolme neljäsosaa kannatti terassia joka vuosi. Palautteen perusteella kaupunki aikoo myös kiinnittää huomiota kesäkeitaan Hämeenkadun julkisivuun ja alueen yleisilmeeseen.

Lue lisää: Keskustorin Kesäkeidas tehdään jälleen ensi kesänä – jättiterassista tulee entistä isompi

Kesäkeidas kasvaa huomattavasti kesää 2021 isommaksi. Ensi kesänä Keskustorin jättiterassi voisi aueta jo toukokuussa ja tuoda ihmisiä Keskustorille vielä elokuussa. Tavoitteena on kasvattaa ravintoloiden määrä kahdeksasta yhteentoista ja asiakaspaikkojen luku 350:stä 500:an.

Tampereen Keskustori on eläväinen myös näin vuoden pimeimpään aikaan. Joulutori kaupungin ytimessä on juuri oikea tunnelman kohottaja korona-ajan keskellä.

Torilla on sisätiloja helpompaa pitää huolta turvaväleistä. Joulutori on hyvä kohde perheille. Kimaltavissa jättikoristeissa ja tonttuohjelmissa riittää ihmeteltävää myös lapsille.

Moni helsinkiläinen kävi jo vuosi sitten ihastelemassa tamperelaista joulun tuntua, meillä kun on Keskustorin lisäksi keskustassa myös Tallipihan joulumaa.

Keskustorilla pääsee samalla katsomaan jugend-rakennusten seinillä liukuvia juhlavaloja. Hämeenkadulla on aloittanut liikennöinnin myös taideratikka, jonka kyljissä hehkuu pimeässä The Glow -teos.

Jos Hämeenkadun uudet valoverhot olisivat toimineet, Keskustorilla olisivat jouluna huipentuneet kaikkien aikojen Valoviikot. Väriä ja valoja olisi ollut seinien, toriaukion ja ratikan lisäksi vielä Hämeenkadun päällä.

On hienoa, että Keskustorista on tullut Tampereelle korona-ajan yhteinen olohuone. Keskustorille on löytynyt kaksi vuoden kohokohtaa, jotka houkuttelevat kävijöitä muualta Suomesta.

Joulutorille luontevaa ohjelmaa ovat nykyiset tonttukierrokset Muumipeikolla ja joulupukilla höystettyinä.

Kesäkeitaalla olivat viime kesänä kokeilussa lentopallo- ja rantalentopallokentät. Kaupunki on jo väläytellyt, että toukokuussa keskustan keitaalle saattavat tuoda väriä jääkiekon MM-kisat.

Paketti on hyvin kasassa, kun kaupunki vielä hioo Keskustorin tapahtumien ulkoasut kohdilleen. Jouluvalojen olisi hyvä olla jugend-torilla arvokkaita ja jättiterassin tyylikäs viherkeidas.