Lasten elämää halutaan rajoittaa vain vähän, mutta altistumisia tulee paljon.

Koronavirustilanne on jälleen huolestuttava Pirkanmaalla. Joulukuussa tartuntoja on todettu joka päivä pitkälti yli 100 kappaletta, pahimmillaan 269 yhtenä päivänä. Sairaanhoitopiirissä 87,7 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut vähintään yhden rokotteen. Nyt etenkin rokottamattomien tartunnat ovat kasvussa. Vuodeosastot ja tehohoito alkavat kuormittua, ja kiireetöntä leikkaushoitoa rajataan. Koronapassin avulla yhteiskunta onneksi pysyy auki.

Koronatartuntojen määrä kasvaa nopeasti myös Pirkanmaan kouluissa (AL 8.12.2021). Altistumisia tulee myös vapaa-ajalla. Alle 12-vuotiaat ovat pääasiassa rokottamattomia. Kun koululaisella todetaan tartunta, jatkotoimet saattavat olla hyvinkin erilaisia kunnasta ja koulusta riippuen.

Altistunutta koululuokkaa ei helposti aseteta karanteeniin. Etäopetusta pidetään aivan oikein viimeisenä keinona. Käytännöt herättävät kuitenkin keskustelua ja kysymyksiä. Tieto leviää usein nopeiten vanhempien Whatsapp-ryhmissä, mutta koulujenkin kannattaa tiedottaa koronatartunnoista mahdollisimman avoimesti ja nopeasti.

Esimerkiksi tamperelaisessa koulussa yhden luokan usealla oppilaalla todettiin viikonloppuna postiviinen koronatestitulos. Luokkaa ei asetettu karanteeniin eikä etäopetusta järjestetä, mutta moni oppilas jäi omaehtoisesti kotiin tiistaina. Se voi tässä tilanteessa olla järkevää ja auttaa katkaisemaan tartuntaketjun. Koronaan sairastuneen lapsen kahdesti rokotettuja ja oireettomia vanhempia ei välttämättä aseteta karanteeniin, mutta heidän on silti syytä välttää kontakteja.

Moni pohtii, eikö lasten tartuntoja enää yritetäkään estää samalla tarmolla kuin vielä pandemian varhaisemmassa vaiheessa. Ihan näin suoraa johtopäätöstä ei kannata vetää. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä laajensi maskisuositustaan, ja nyt koulutyössä maskit voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön myös 4.–5.-luokkalaisille, kun tähän asti suositus on koskenut vain tätä vanhempia oppilaita. Etäopetuskin on vaihtoehto riittävän vakavassa tilanteessa. Esimerkiksi Lempäälässä, jossa ilmaantuvuusluku on korkea, etäopetuksessa on jo yli 500 koululaista.

Lasten elämää ja koulunkäyntiä halutaan rajoittaa mahdollisimman vähän. Tämä on hyvä lähtökohta. Kevään 2020 kaltaiseen etäkouluun ei toivottavasti tarvitse palata. Koronatartunta on lapsilla onneksi useimmiten lievä tai jopa oireeton. Riskinä toki on, että lapsi tartuttaa taudin esimerkiksi vanhempiinsa. Siksi aikuisten rokotusten merkitystä ei voi ylikorostaa.