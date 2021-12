Yhä useampi uskoo, että erilaiset pehmeämmät arvot tuovat myös tulosta viivan alle.

Vastuukysymyksiä pohditaan suomalaisyrityksissä tällä hetkellä enemmän kuin kenties koskaan.

Tuoreen yritysvastuuverkosto Fibsin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan vastuullisuusasiat ovat entistä tiiviimmin mukana strategioissa ja tavoitteissa, minkä ansiosta yritysvastuu alkaa näkyä myös tuloksessa.

Tutkimukseen osallistui noin 1000 Suomen suurinta yritystä ja organisaatiota, joten se antaa hyvän läpileikkauksen, miten yritykset suhtautuvat näihin perinteisesti pehmeämmiksi luonnehdittuihin asioihin.

Raportin mukaan vastaajista 78 prosenttia pitää vastuullisuutta nyt erittäin olennaisena asiana omalle yritykselleen. Tässä on nousua lähes kymmenys edellisiin vuosiin verrattuna. Huomionarvoista on, että yli 200 miljoonan euron liikevaihdon yrityksistä vastuullisuus on selvästi tärkeämpää kuin pienemmissä yrityksissä.

Olennaista on myös, että vastuullisuus näkyy entistä vahvemmin ylimmän johdon toiminnassa. Takavuosina vastuullisuuskysymykset eivät juuri näkyneet kulmahuoneiden keskusteluissa. Tosin edelleen vastuullisuus keskittyy paljon riskien hallintaan ja negatiivisten haittojen torjuntaan.

Suurin kimmoke vastuullisuustyöhön on yrityksen maineen kasvattaminen ja brändin kirkastaminen. Nyt vastuullisuuskysymysten uskotaan hyödyttävän myös oikeasti liiketoimintaa ja tuovan ennen pitkää tulosta viivan alle. Pörssiyhtiöistä jo yli kolmannekselle osakkeen arvonnousu on yksi tärkeimmistä välitavoitteista.

Mitä vastuullisuus sitten on? Arvattavasti ilmastonmuutoksen hillintä on nyt kaikkien huulilla, mutta myös kestävä kehitys eri muodoissaan on tullut vuosi vuodelta entistä tärkeämmäksi. Myös luontokato on kaivautumassa uudeksi kiinnostuksen kohteeksi. Ja tässäkin suuryritykset näyttävät suuntaa. Yhtä tarkemmat tiedot muun muassa ilmaston lämpenemisestä ovat tehneet tehtävänsä.

Jos vastuullisuus on nivottu kannustinjärjestelmiin, usein ne on liitetty työturvallisuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Kaiken kaikkiaan vastuullisuudella tavoitellaan ikään kuin eräänlaista hyvän kansalaisen roolia.

Eri yrityksissä vastuullisuus nähdään hieman eri tavoin. Teollisuusyrityksissä korostuvat työturvallisuus- ja hyvinvointiasiat, alustatalouden it-yrityksissä muun muassa datan keräämisen luottamuksellisuus.

Seuraava askel on, että yritykset siirtävät katsetta tuotteisiinsa. Vihreä siirtymä tuo huimia näkymiä erilaisille innovaatioille.