Kohti tasa-arvoa pienin askelin

Tämän vuoden itsenäisyyspäivän aika jää historiaan, naisillekin tulossa kutsunnat.

Suomi viettää itsenäisyytemme 104. merkkipäiväänsä. Monille päivä merkitsee hiljentymistä, etenkin, kun monet tilaisuudet on peruttu koronan takia.

Emme näe päivän kohokohtaa eli Linnan juhlia perinteisessä loistossaan. Väliin jää myös valtakunnallinen paraati.

Alun perin presidentinlinnan vastaanotolle oli määrä kutsua tänä vuonna vain pari sataa vierasta. Veteraaneille ja lotille suunniteltiin erillistä vastaanottoa ennen itsenäisyyspäivää. Korona sotki kuviot. Voi vain kuvitella, miten veteraanit ja lotat ovat odottaneet vastaanottoa saatuaan kutsun, mutta on ymmärrettävää, että terveydestä vaaliminen menee kaiken edelle.

Presidentinlinnasta on tiedotettu, että veteraaneille ja lotille järjestetään tilaisuus, kun pandemiatilanne helpottaa. Toivottavasti uusintakutsu voitaisiin lähettää mahdollisimman pian.

Koronasta huolimatta vallan kabineteissa on ahkeroitu maanpuolustuksen kehittämiseksi urakalla. Puolustusselonteko näki päivänvalon syksyllä ja hiljattain parlamentaarinen komitea esitteli työnsä tuloksia asevelvollisuudesta.

Tämä itsenäisyyspäivän aika jää historiaan merkkipaaluna siitä, että hanke ulottaa kutsunnat koko ikäluokalle nytkähtää käyntiin. Niitä on ehditty peräänkuuluttaa lukuisissa seminaareissa ja juhlapuheissa vuosikaudet.

Kutsuntojen laajentamisella voi olla monia hyviä vaikutuksia. Puolustusvoimat ei tarvitse koko ikäluokkaa, mutta se on toivonut lisää naisia vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Uudistuksen odotetaankin kasvattavan palveluksen suorittavien määrää. On myös ajateltu, että kutsunnat voivat estää syrjäytymistä. Edelleen on suotavaa, että kaikki nuoret saavat rautaisannoksen tietoutta kokonaismaanpuolustuksesta.

Kiihkeimmät tasa-arvon kannattajat ovat vaatineet asevelvollisuutta myös naisille. Mietinnässä on ollut myös kansalaispalvelus. On totta, että nämä veisivät kohti täydellistä tasa-arvoa. Siinä mielessä komitean esitys oli joillekin pettymys.

Nämä ovat kuitenkin hankkeita, jotka vaativat yleensä useamman vaalikauden pituisen kypsyttelyn. Lisäksi kyse on resursseista. Mistä esimerkiksi saataisiin riittävät majoitustilat, kun useat varuskunnat suljettiin viime vuosikymmenellä. Jo nyt toiminnassa olevat kasarmit ovat aika ajoin täpötäynnä.

Nyt istunut komitea pääsi hyvään alkuun. Olisihan ollut sekin mahdollisuus, ettei esitystä olisi saatu aikaiseksi edes kutsuntojen laajentamisesta. Voi myös olla, että jo seuraava vastaavanlainen komitea päätyy ehdottomaan pakollista palvelusta kaikille.

Naisten vapaaehtoinen asepalvelus houkutteli viime keväänä kaikkien aikojen suurimman määrän hakijoita. Heitä oli 1 675. Onkin mielenkiintoista seurata, miten hakijamäärät kehittyvät kutsuntojen laajentamisen seurauksena. Veikkaus on, että luku nousee.