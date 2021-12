Koronapassin käyttöä kannattaa laajentaa, mutta itse ongelmaa se ei yksin ratkaise.

Uudet koronavirusvariantit ja tartuntojen lisääntyminen ovat viime päivinä aiheuttaneet maailmanlaajuista huolta, mihin suuntaan pian kaksi vuotta piinannut pandemia etenee.

Suomessa keskustelun keskiössä on viime viikkoina ollut koronapassi ja pelisäännöt sen käytössä.

Yhteiskunnan toimivuuden takaamiseksi koronapassin käyttöä kannattaa laajentaa nykyisestä. Koska tartunnat eivät katso kellonaikaa, olisi järkevää, että ravintolat voisivat halutessaan laajentaa passin käyttöä koko aukioloajalleen.

Lainsäädäntöä pitää edistää myös siihen suuntaan, että koronatodistusta voidaan lähitulevaisuudessa kysyä työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Tässä pitää olla tarkkana, ettemme sekoita kahta asiaa. Lainsäätäjä ei voi pakottaa työnantajaa kysymään kaikilta työntekijöiltään koronatodistusta, mutta lain pitää taipua siihen, että työpaikan ovella on laillista vaatia todistusta. Onhan täysin kohtuutonta, että työpaikalla on nyt teoriassa suurempi riski saada tartunta kuin baarissa.

Koronapassin käyttö ei takaa sitä, ettemmekö voisi saada tartuntaa, mutta se on tärkeä apuväline siinä, että voimme pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Koronapassi ei kuitenkaan riitä. Joukossamme on ihmisiä, jotka eivät esimerkiksi terveyssyistä voi ottaa rokotusta. Siksi koronapassin rinnalla pitäisi olla käytössä helppo, luotettava ja nopea pikatesti, esimerkiksi hengitysilmasta mitattava. Tällaisia testejä on kehitetty muun muassa Turussa ja niitä on otettu käyttöön viime talvena.

Koronapassi kyllä pienentää tartuntojen todennäköisyyttä ja suojaa vakavalta sairaudelta, mutta vain testi varmistaa, onko samassa tilassa taudin kantajia vai ei.

Joka tapauksessa koronapassin käytön laajentamisella on muitakin myönteisiä vaikutuksia kuin tartuntojen estäminen. Mitä enemmän passia vaaditaan yhteiskunnan eri toiminnoissa, sitä ahkerammin rokotuksia ilman perusteltua syytä vältelleet hakeutuvat hankkimaan rokotuksen. Tämä on näkynyt Pirkanmaallakin viime viikkoina, kun monet ovat käyneet hakemassa rokotuksensa ilman ajanvarausta rokotusbussista tai terveyskeskusten walk in -palveluista.

Se on kuitenkin selvää, että rokotekattavuus ei nouse ketään syyllistämällä. On erittäin tärkeää, että rokotteista ja koronapassista ei muodostuisi entistä pahempaa jakolinjaa ihmisten välille.

Suomen pitää kohdata tämäkin historiallinen vastoinkäyminen yhtenäisenä, ei eripuraisena. Olemme osoittaneet monesti, että osaamme sen.