Kun iso yleisömassa pakkautuu samaan aikaan Tampereen keskustaan, sen hallinta ei ole yksinkertainen asia.

Perjantaina 3. joulukuuta Tampereella on suuri juhlapäivä. Paitsi että tuolloin juhlitaan 140-vuotiasta Aamulehteä, myös pitkään odotettu hetki koittaa kello 18.30, kun kiekko putoaa jäähän Nokia-areenan ensimmäisessä jääkiekko-ottelussa Tappara–Ilves.

Uusi areena vetää kiekkopeliin jopa 13 000 katsojaa, ja perjantaina luvassa on loppuunmyyty ottelu. Kun tällainen väkijoukko pakkautuu samaan aikaan keskustassa vilkkaasti liikennöityyn paikkaan, se ei ole aivan yksinkertainen asia.

Toimiva ja turvallinen yleisömäärien hallinta kaupungin ytimessä vaatii tarkkaa suunnittelua. Tampereen kaupunki on laatinut kattavan selvityksen tapahtumien aikaisista liikennejärjestelyistä, ja nyt perjantaina niitä päästään testaamaan oikeassa elämässä.

Aamulehti kertoo poikkeusjärjestelyistä perusteellisesti. Alueelle syntyy liikenteenohjausjärjestelmä, jolla on tarkoitus turvata suurten ihmismassojen turvallinen poistuminen areena-alueelta. Esimerkiksi Vuolteenkatu areenan edestä suljetaan suurimpien tapahtumien aikaan kadun sisältä ponnahtavien ajoesteiden, pollareiden avulla.

Lue lisää: Tänä perjantaina liikenne mullistuu Tampereen ytimessä, kun kadut sulkeutuvat ensimmäisen kerran Nokia-areenan ympäristössä – Lue tästä kaikki, mitä areenalle liikkumisesta pitää tietää

Simulointien perusteella tavallisen jääkiekko-ottelun katsojien poistumisen arvioidaan kestävän 20 minuuttia. Täyden hallin tyhjentyminen kestää viisi minuuttia kauemmin. Konsertin katsojien poistuminen kestää arviolta 35–40 minuuttia.

Kun saapuu nauttimaan elämyksistä areenan kaltaiseen paikkaan, kulkeminen on osa kokemusta, ja sen tulisi olla kävijälle mahdollisimman vaivaton. Poikkeusjärjestelyn merkittävimmät vaikutukset liikenteeseen ovat kuitenkin alueen ulkopuolella.

Tiedämme, että Tampereen keskustan liikenne menee tavallisena iltapäivänä helposti sumppuun yhden peltikolarin takia. Sen vuoksi ei ole vaikea ennustaa, että perjantaina keskustassa autoilu vaatii pitkää pinnaa, kun laaja alue liikenteellisesti keskeisellä paikalla suljetaan ja liikenne ohjataan kiertoreiteille. Samaan aikaan jalankulkijoille annetaan normaalia enemmän vihreää valoa. Sulku vaikuttaa esimerkiksi Rautatienkatuun ja Kalevantiehen, jotka ovat luontaisia kulkureittejä kaupungin läpi.

Ensimmäinen peli kertoo jo paljon siitä, miten suunnittelussa on onnistuttu. Liikenteen suunnittelijoiden on syytä seurata tilannetta tarkasti. Jos edessä on täydellinen liikennekaaos, pitää tehdä muutoksia. Sen voi ainakin sanoa, että areenan liikenne on Tampereella takuuvarma puheenaihe seuraavat viikot.