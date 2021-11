Uusi areena on pirkanmaalaisen osaamisen tulos

Ensi viikolla avautuva Nokia-areena on valtava ponnistus monella mittarilla.

Tuhansien ihmisten työpanos konkretisoituu Tampereella alkavalla viikolla, kun Nokia-areena otetaan käyttöön. Ilves ja Tappara kohtaavat uuden areenan jäällä peräkkäisinä iltoina. Tappara isännöi paikallisottelua ensin perjantaina, ja Ilveksen vuoro on heti perään lauantaina. Areenan virallisia avajaisia vietetään 15. joulukuuta.

Uusi areena on vahvasti pirkanmaalaisen osaamisen ja yhteistyön tulos. Hankkeessa mukana olleista tuhansista työntekijöistä suunnilleen joka toinen on pirkanmaalainen. Areenan suunnittelussa, rakentamisessa ja alkavassa arjessa on mukana pitkä lista pirkanmaalaisia yrityksiä. Siitä sopii olla ylpeä.

Tampereen uusi areena on valtava ponnistus monella mittarilla. Hankkeen avainluvut ovat poikkeuksellisia niin euroissa kuin työntekijöiden määrässä mitattuna.

Areenan ympäristössä on rakennettu vuosia. Valmistelevat työt ja koepaalutukset Tampereen ratapihalla alkoivat vuoden 2017 lopulla. Rakennukset alkoivat kohota kannen päälle kesällä 2019. Rakennusyhtiö SRV on arvioinut koko kansi ja areena -hankkeen hinnaksi yli 550 miljoonaa euroa.

Areenahankkeessa on ollut mukana yli 5 000 työntekijää. Sunnuntain Aamulehdessä ääneen pääsevät areenan tekijät.

Lue lisää: Nokia-areenan suunnittelijat kertovat nyt ainutlaatuisesta projektistaan, jolla on ollut peräti 5 000 työntekijää – Vielä viime hetkillä tuli yllättävä hälytys: ”Itsekin vähän säikähdin”

Rakentaminen ratapihan päälle on ainutlaatuinen projekti, jonka vaikeuskerrointa on lisännyt osapuolten määrä.

Vaiheita oli monia jo ennen kuin kansi ja areena -hankkeen toteutuminen sai tammikuussa 2018 viimeisen sinettinsä rakentamispäätöksen muodossa. NCC vetäytyi suurrakentamisesta joulukuussa 2014. Toukokuussa 2016 Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen toteutussopimuksen ja yhteistyökumppaneiksi SRV-Yhtiöt ja SRV-Rakennuksen.

Pirkanmaalaisilla yrityksillä on alusta asti ollut keskeinen rooli kokonaisuudessa. Idean radan päälle rakennettavasta jäähallista sai 13 vuotta sitten nykyisin Suomen suurimpaan arkkitehtitoimistoon, ARCO Architecture Companyyn, kuuluva tamperelainen Aihio-arkkitehdit.

Lue lisää: Tästä löydät kaiken, mitä Tampereen Nokia-areena pitää sisällään – Katso kuvat ja jokaisen kerroksen pohjapiirrokset: ”Todella moderni”

Paikallinen osaaminen tulee näkymään myös areenan arjessa. Ylöjärveläinen Akun Tehdas tuottaa areenalle ääni- ja videotekniikan, ja Tampereen Sähkölaitos toimittaa sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen. Tamperelainen Noho Partners vastaa areenan ravintoloista. Uuden areenan kattoon nouseva jättimäinen mediakuutio on sekin tamperelainen taidonnäyte, Tammerneonin toteuttama.