Suomessa on edessä keskustelu koronapassin käytöstä julkisissa tiloissa ja työpaikoilla.

Pikkujoulukausi kuumenee toden teolla viikonloppuna, ja ensi viikolla alkavat suuret joululaulutapahtumat Pirkanmaalla. Joitakin tapahtumia on peruttu kokonaan. Moni miettii, voiko mennä tapahtumiin. Asiantuntijat kuitenkin kertovat, että koronapassia käyttävä, huolellisesti järjestetty tilaisuus on turvallinen.

Juuri nyt huomataan, kuinka tärkeää koronapassin suunnittelu lainsäädännöllisesti ja käytännön tasolla olisi ollut jo paljon aiemmin. Koronapassi on ainoa keino, jolla tapahtumia tai yleisötilaisuuksia voidaan jatkaa lähes normaaliin tapaan. Kaikki muut harmaan alueen ratkaisut ovat lopulta yhä pahenevassa epidemiatilanteessa vajavaisia eivätkä toimi.

Suuri enemmistö eli rokotetut eivät saa jäädä rokottamattomien vangeiksi. Suomessa järkevien toimenpiteiden kanssa on koko ajan tultu muuta maailmaa jäljessä. Päätöksenteko ja oikeudellinen toimeenpano on ollut huonoa, kun ratkaisukeinoina ovat olleet täydellinen sulkutila tai löperö alueellinen sillisalaattiohjaus, jossa eri tahojen vastuut ovat loppuneet aina ratkaisevassa kohtaa.

Pussinperällä asumisessa on ollut pandemiassa puolensa. Suomi on säästynyt kaikista pahimmilta. Olemme säästyneet suurelta määrältä kuolemia, kun vanhimmat kansalaiset ja riskiryhmät oli rokotettu ennen kuin tartuntamäärät lähtivät nousuun. Tämän takia ei ole ollut myöskään kiire laittaa lakiin liittyviä asioita kuntoon niin, että järkevänkokoiset rajoitukset olisivat mahdollisia esimerkiksi julkisissa tiloissa tai maan rajoilla. Linnan juhlatkin jouduttiin perumaan, kun koronapassin kanssa viivyteltiin. Koronapassin käyttö on toistaiseksi julkisyhteisön virallisissa tilaisuuksissa estetty.

Maailmalla koronapassia vaaditaan jo monissa julkisissa tiloissa. Suomessakin asia on edessä. Jotta elämä voi jatkua lähes normaalisti, passivaatimus voi tulla esimerkiksi kirjastoihin, museoihin, uimahalleihin ja liikuntatiloihin.

Ollaan tilanteessa, jossa kaikki koronapassin käyttöä edistävät asiat ovat toimivan yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä.

Ravintola-ala on ollut koko ajan rajoitusten etulinjassa. Alan suurin toimija Noho ilmoittikin suoraan, että jatkossa se vaatii koronapassia kaikissa ravintoloissaan ja yökerhoissa. Yhtiöllä on koronapassista Tanskasta hyviä kokemuksia. Suurimmalle osalle ihmisistä passin käyttö sopii hyvin, ja normaalin liiketoiminnan tekeminen on näin mahdollista.

Enemmistön ääni on koko ajan voimakkaampi, ja samalla koronapassin vaatimisesta tulee turvallisuudesta viestivä kilpailuvaltti. Koronapassin laaja vaatiminen erilaisissa tapahtumissa ja tiloissa täytyy tehdä mahdolliseksi mahdollisimman pian.