Teknologiateollisuus voi näyttää suuntaa, että takavuosien pelot palkkojen polkemisesta eivät toteudukaan.

Käynnistyneet työehtosopimusneuvottelut ovat erityisen mielenkiintoiset. Yksi kiinnostavampia seurattavia asioita on, miten neuvottelut sujuvat teknologiateollisuudessa.

Teknologiateollisuus päätti keväällä irtaantua osittain yleisistä työehtosopimuksista. Tämä tarkoittaa, että työehtosopimuksista voidaan sopia myös paikallisesti yrityksissä.

Vaihtoehtoisesti alan yrityksissä voidaan noudattaa edelleen valtakunnallista työehtosopimusta, jolloin yritysten puolesta neuvottelupöydässä on uusi työnantajien edustaja Teknologiateollisuuden työantajat ry.

Noin 80 prosenttia alan yrityksistä on liittynyt uuteen neuvotteluelimeen, mutta lukumääräisesti myös huomattava määrä yrityksiä on jäänyt yhdistyksen ulkopuolelle eli valinnut yrityskohtaisen sopimuksen.

Työantajajärjestöt ovat ajaneet vuosikausia paikallisten sopimusten lisäämistä ja asioiden sopimisen siirtämistä sinne, missä työkin tehdään. Koko alaa koskevat sopimukset ovat usein hyvin kankeita, eivätkä huomioi tarpeeksi, millaisessa kilpailutilanteessa yksittäiset yritykset ovat.

Teknologiateollisuutta pidemmälle on mennyt Metsäteollisuus ry, joka kertoi jo vuosi sitten, ettei neuvottele enää tes-asioita, vaan kaikki sovitaan yrityskohtaisesti.

UPM:n ja Paperiliiton neuvottelut ovat vielä vaiheessa, mutta teknologiateollisuuden puolelta kantautuu jo rohkaisevia tietoja.

Yksi yrityskohtaisen sopimuksen valinnut on tamperelainen it-yritys Gofore. Yrityksessä uskotaan, että uusi sopimus on valmis pian. Goforessa on haettu työntekijöiden ääntä muun muassa työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa.

Olisi toivottavaa, että yrityskohtaiset tes-neuvottelut saisivat tämän sopimuskierroksen kautta uutta puhtia. Yrityksissä tiedetään parhaiten, mitkä ovat ne asiat, joista kannattaa ensisijassa neuvotella ja millaisia asioita ratkoa juuri nyt.

Ajoittain on ollut pelkoa, että yrityskohtaiset sopimukset johtaisivat palkkojen ja työehtojen polkemiseen. Kilpailu pitää kyllä huolen, että palkkataso asettuu kohdalleen. Ja viime kädessä työehdoista on säädetty laissa. Kenenkään henkilökohtaista työsopimuksessa olevaa palkkaa ei mikään neuvottelu laske.

On selvää, että kovassa kasvussa olevissa it-yhtiössä yrityskohtaisten sopimusten tekeminen voi olla helpompaa kuin taantuvalla alalla vaikeuksiin joutuneessa yrityksessä. Yhtä kaikki kummassakin paikassa olisi syytä hakea sellaista ratkaisua, joka vie yhtiötä ja sen tuotteita eteenpäin. Tämä turvaa samalla työpaikat ja palkanmaksun.

Parhaimmillaan paikallinen sopiminen voi vahvistaa työpaikan henkeä ja menestystä.