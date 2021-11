Tyylipisteet jäävät hallituksessa saamatta

Johtajuus ja suoraselkäisyys ovat hyveitä, jotka joka ministerillä tulisi olla.

Oppositiolla on ollut helppoa. Sen ei ole tarvinnut keksiä tikusta asiaa, jotta olisi päässyt arvostelemaan hallitusta. Ministerit ovat pitäneet huolen siitä, että kauraa kyselytunnille ja otsikoihin on riittänyt milloin mistäkin riidasta. Tahti on kiristynyt syksyn mittaan.

Varpaillaan oleminen on jatkunut viime kevään kehysriihestä lähtien. Riihi oli myrskyisä. Keskusta uhkasi jo silloin jättää hallituksen. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) tulehtuneista väleistä puhuttiin. Syksyllä nähtiin farssia kulttuurirahoista. Eripuraa saatiin aikaan myös pelastuskoulutuksen sijainnista ja susien metsästyksestä.

Viime viikolla Marinin ja Saarikon välit viilenivät entisestään. Jupakka alkoi, kun hallitus ei saanut yksimielistä kantaansa EU:n kestävän rahoituksen luokitukseen eli taksonomiaan. Saarikko viestitti, ettei pääministeri onnistunut löytämään yhteistä linjaa. Myöhemmin hän pyysi anteeksi sanavalintojaan. Hallituksen toimintakykyä korostetaan monelta suunnalta, vaikka useat näkevät, että työskentelyssä on kitkaa. Kummankin puolueen taustajoukoista ihmetellään, miten lapselliseksi touhu on mennyt.

Hallituksen pitää huolehtia koronasta, hoitaa talous- ja työllisyyspolitiikkaansa ja päättää uusi hävittäjä Suomelle. Samalla puolueet valmistautuvat aluevaaleihin. Luulisi, että näissä on tarpeeksi tekemistä ja turhat riidanpoikaset voisi unohtaa. Hallituksen huono ilmapiiri näyttää olevan tosiasia eikä julkisuuden liioittelemaa. Saarikkokin myönsi viikonvaihteessa tunnistavansa, että hallituksesta syntyy riitelevä kuva.

Toistuvat kriisit eivät ole hyvä signaali kansalle, joka odottaa hallitukselta selkeää johtajuutta. Viimeaikaisten törmäilyjen takia hallitukselle ei voikaan antaa korkeita tyylipisteitä. Hylätty arvosana on annettava sdp:lle siitä, miten pääministeri ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) hoitivat Huoltovarmuuskeskuksen johtajan pikapotkuihin johtaneen vyyhdin.

Johtajaa ja paria muuta virkailijaa vastaan ei nostettu syytteitä maskijupakan takia. Johto kokee oikeutetusti joutuneensa syntipukiksi. Tässä tilanteessa olisi anteeksipyyntöä tarvittu niin, että pääministeri olisi sen esittänyt. Sitä tai kädenojennusta ei herunut.

Poliitikot hamuavat valtaa. Toisinaan unohtuu, että vastuu kulkee vallan kanssa käsikkäin. Mitä paremmin poliitikko kantaa vastuunsa, sitä paremmat ovat jatkomahdollisuudet politiikassa.