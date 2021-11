Nokia on areenan nimisponsorina aivan eri luokkaa kuin edeltäjänsä – yllätysveto antaa lupauksia tulevasta

Tampereen monitoimiareena sai nyt ansaitsemansa luotettavan kumppanin. Nokia on myös kansainvälisesti tunnettu nimi.

Tampereen monitoimiareenan uusi nimi Nokia-areena on tyylikäs valinta. Nimi kunnioittaa Pirkanmaan ja teknologiayhtiö Nokian yli 150-vuotista yhteistä historiaa, mutta katsoo samassa hetkessä vahvasti myös tulevaan.

Nokian ja Tampereen monitoimiareenan perjantaina kirjoitettu sopimus on viisivuotinen ja sisältää option viiden vuoden jatkosta. Uusi nimi julkistettiin lopulta hyvissä ajoin ennen areenan avajaisia, ja vain kolme viikkoa sen jälkeen, kun areenayhtiö purki sponsorisopimuksen Uros oy:n kanssa. Näyttää siis siltä, että palaset loksahtelivat lopulta nopeasti kohdalleen. Hyvä niin, sillä nyt areenalla voidaan keskittyä joulukuun avajaisiin ja siihen, että kaikki ainakin olennainen saadaan ajoissa valmiiksi.

Suomalaisilla on ollut pieni alemmuuskompleksi Nokian kanssa matkapuhelinliiketoiminnan mahalaskun jälkeen. Totuus kuitenkin on, että verkkoteknologiaan keskittyvä Nokia on yksi Suomen suurimmista yrityksistä ja alansa ehdotonta kärkeä globaalistikin. Vaikeiden vuosien jälkeen muun muassa 5G-verkot näyttävät tällä hetkellä siivittävän verkkoyhtiön liiketoimintaa varsin voimakkaasti.

Sanotaan se siis suoraan: Nokia on areenan nimisponsorina aivan eri luokkaa kuin edeltäjänsä, oululainen Uros.

Ja siinä missä Uros oli ennen areenaa tuttu nimi hyvin harvoille suomalaisille, Nokia on edelleen maailmalla yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä. On todennäköistä, että areenalla konsertoiva Stingkin tunnistaa sanan Nokia.

Kunniakaskaan historia ei kuitenkaan lopulta riitä loputtomiin. Siksi on mielenkiintoista nähdä, miten Nokia aikoo asemoitua tulevaisuudessa. Brändi kirkastuu parhaiten teoista.

Vastuullisuuden ja luotettavuuden kaltaisten asioiden painoarvo on noussut hyvin monenlaisessa liiketoiminnassa viime vuosina. Nokialle luotettavuus on esimerkiksi kiistaton kilpailuetu suhteessa vaikkapa Kiinan kilpailijoihin.

Nokian maajohtaja Tommi Uitto sanoi perjantaina Tampereella, että areenan nimiyhteistyö ”oli hieno mahdollisuus, joka liittyy Nokian uuteen tulemiseen ja siihen, että Nokialla on uusi liiketoimintamalli”. Areenalla Nokia aikoo rakentaa 5G-verkon yhdessä Elisan kanssa. Yhtiöt näkevät areenan näyteikkunana 5G:n mahdollisuuksista. Sitä ennen on kuitenkin muutettava puheet teoiksi, sillä sitä koko Tampereelta ja kauempaakin areenalle saapuva yleisö nyt odottaa.