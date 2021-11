Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on menossa vaikuttamisyritys, jonka seurauksista suomalaistenkin kannattaa olla huolissaan.

Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on jumissa tuhansia ihmisiä, jotka toivovat pääsevänsä rajan yli EU:n puolelle. He ovat enimmäkseen Lähi-idästä kotoisin olevia siirtolaisia, joiden hätää Valko-Venäjä on käyttänyt härskisti hyödykseen. Maa on tuonut siirtolaisia rajalle kostoksi EU:n maalle asettamista pakotteista.

Erilaisten arvioiden mukaan enimmillään jopa 20 000 siirtolaista on ollut jumiutuneena Puolan ja Liettuan rajoille. Ainakin 11 ihmistä on kuollut karuissa oloissa kahden rajan välissä. Siirtolaisten palautuslennot muun muassa Irakiin on aloitettu, mutta sekava tilanne jatkuu vielä pitkään.

”Maksoin yli 4 000 dollaria päästäkseni Valko-Venäjälle. Tilanne oli todella huono, meidän piti syödä ruohoa ja lehtiä puista, ja oli kylmää”, yksi palautuslennolla ollut mies sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Lue lisää: Valko-Venäjä tyhjensi siirtolaisten leirin, ihmiset siirrettiin logistiikkakeskukseen

Ihmisjoukoilla tehdyt vaikuttamisoperaatiot ovat uusi ilmiö, jossa ihmisten unelmaa paremmasta elämästä käytetään törkeästi vihamielisiin tarkoituksiin.

Ihmisjoukkoja voidaan käyttää esimerkiksi luomaan epäselviä tilanteita kohdemaan rajalla. Vaikuttamisen tavoitteena voi olla yksinkertaisesti selvittää maan kykyä valvoa rajojaan. Laajemmin kyse voi olla maan tai tässä tapauksessa Euroopan unionin yhtenäisyyden testaamisesta. Puola on selvä kohde läheisen sijaintinsa, mutta myös muiden EU-maiden kanssa käytyjen riitojen takia. Lisäksi uhkailemalla siirtolaisilla Aleksandr Lukashenko haluaisi ainakin yhden neuvotteluvaltin EU:n kanssa.

Euroopan unioni on noudattanut raja-asioissa yhteistä linjaa vuoden 2015 pakolaiskriisistä alkaen. Käytännön rajavalvontaa on tehty yhdessä. Myös Suomi on ollut mukana muun muassa Välimerellä. Maita pitkin reitit Eurooppaan ovat kulkeneet Puolan ja Kreikan kautta. Nämä ovat olleet myös paikkoja, joissa paine rajavalvontaan on ollut kovin. Suomi on päässyt toistaiseksi vähällä.

Lue lisää: Puola kertoo ottaneensa kiinni noin 200 rajan yli tullutta – syyttää Valko-Venäjää operaatiosta

Monet muistavat Donald Trumpin julistukset muurin rakentamisesta Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalle. Samanlaiset puheet ja myös käytännön toimet ovat esillä nyt itäisessä Euroopassa, mutta myös Suomessa. Baltian maissa aitojen tai muiden esteiden rakentaminen rajoille on jo aloitettu.

Ilman vihamielisiä koepallojakin tulijoita Eurooppaan riittää, kun esimerkiksi ilmastonmuutos ohjaa ihmisvirtoja kohti pohjoista.

Euroopan unionilla on oltava selkeä tapa toimia rajoillaan erilaisissa tilanteissa. Vaikuttamisoperaatiot ovat uusi ilmiö, johon täytyy suhtautua todella vakavasti. Niihin sekoittuvat aito inhimillinen hätä ja jopa vaara aseelliseen konfliktiin.