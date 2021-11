Koronapassi on paras keino välttää sulut

Koronavirus ei katoa hyssyttelemällä. Koronapassista tarvitaan linjakkaita päätöksiä.

Pirkanmaalla on tällä viikolla otettu ensimmäiset askeleet koronapassin kanssa. Tositestiin koronapassi joutunee viikonlopun iltaelämässä. Muilta paikkakunnilta on aiemmin kuultu muun muassa ravintoloiden tarkastuspisteiden jonoutumisesta.

Tampereenkin yöelämässä on nyt liikkeellä paljon väkeä muun muassa pikkujoulukauden innoittamana ja passikäytäntö on monelle uusi. Passia on kuitenkin turha arastella, sen käyttäminen on selkeää ja helppoa. Passi näyttää olevan myös ainoa keino, jolla voidaan välttää epidemian aiemmista vaiheista tutut rajoitustoimet.

Vaikka vielä joskus alkusyksystä näytti siltä, että myöhässä valmistunut koronapassi saattaa jäädä Suomessa kuriositeetiksi rokotuskattavuuden yltäessä tavoitetasolle, toisin kävi. Jos pitäisi ennustaa, koronapassi tulee olemaan laajasti käytössä ainakin koko talven. Tartuntaluvut ja etenkin teho-osastojen potilasmäärät näyttävät kuitenkin kohoavan sellaista vauhtia, että passin käytön laajentaminen on vain ajan kysymys.

Tällä hetkellä ainakin Pirkanmaalla ollaan vedenjakajalla, sillä ravintoloita koskeva koronapassisääntely otettiin jo käyttöön ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston on määrä päättää kokoontumisrajoituksista ensi viikolla. Myös kokoontumisrajoitukset ovat kierrettävissä passia hyödyntämällä.

Ylipäätään passi on hyvä tapa mahdollistaa monenlainen toiminta myös epidemian velloessa. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on jo valmistautunut tarvittaessa ottamaan koronapassin käyttöön esimerkiksi osassa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita.

Koronapassi on herättänyt Suomessa myös kriittistä keskustelua, mutta moneen maahan verrattuna Suomen koronasäännöt ovat varsin lepsuja. Jos verrataan esimerkiksi moniin muihin Euroopan maihin, Suomessa vasta harjoitellaan koronapassin käyttöä. Ylipäätään Suomessa tarvittaisiin korona-asioissa jälleen kerran linjakkuutta ja jämäkämpää päätöksentekoa.

Olisi myös syytä tehdä tarvittavat korjaukset koronapassisääntöihin. Tällä hetkellä on esimerkiksi erikoista, että säännöt mahdollistavat sen, että passittomat ihmiset voivat istua ravintolatilassa kello 24 saakka, mutta sen jälkeen täytyy varmistaa, että kaikilla asiakkailla on voimassa oleva koronapassi. Emme kuitenkaan pääse pakoon sitä tosiasiaa, että virus ei katso levitessään kelloa. Monessa ravintolassa toimitaan onneksi jo nyt järkevästi ja kysytään passia jo aiemmin.