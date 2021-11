Suomalaisella jalkapallolla menee hyvin – Huuhkajien joukkueessa on poikkeuksellinen piirre

Miesten ja naisten maajoukkueet menestyvät ja kannattajakulttuuri kukoistaa. Huuhkajien vuosi päättyi pettymykseen, mutta kokonaisuutena se oli hieno.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen vuosi päättyi myöhään tiistai-iltana lievään pettymykseen. Huuhkajien haave MM-jatkokarsinnasta kariutui, kun Ranska oli Helsingin Olympiastadionilla parempi ja Ukraina voitti Bosnian.

Jalkapallon ystävät voivat kuitenkin pitää päänsä pystyssä. Suomalaisella jalkapallolla menee nyt hyvin.

Huuhkajien vuosi oli kokonaisuutena hieno. Kesän EM-kisoissa joukkue otti sensaatiomaisen voiton Tanskasta ja jatkopaikkaa saatiin jännittää vielä viimeisessäkin ottelussa Belgiaa vastaan. Nyt kolmas sija äärimmäisen kovassa MM-karsintalohkossa oli lopulta hyvä suoritus.

Markku Kanervan maajoukkueessa on vähän tähtipelaajia. Yksilöinä suurin osa pelaajista on keskitasoa. Huuhkajat on kuitenkin ennen kaikkea joukkue, erinomaisesti toimiva kokonaisuus, jossa jokainen antaa kaikkensa jokaisessa ottelussa. Esimerkiksi kotimaisen jalkapalloliigan huippupelaajat Urho Nissilä ja Daniel O’Shaugnessy antoivat täyden vastuksen Ranskan supertähdille. Tästä meidän kannattaa olla ylpeitä.

Otteluihin ei enää tulla katsomaan vastustajan maailmantähtiä vaan omaa joukkuetta, Teemu Pukin, Lukas Hradeckyn ja Glen Kamaran kaltaisia esikuvia. Tuote todella kiinnostaa, jos yli 30 000 maksavaa katsojaa tulee katsomaan sitä myöhäisenä marraskuun arki-iltana hyiselle Olympiastadionille. Kannatuslaulut raikasivat komeasti läpi ottelun. Suomalainen kannattajakulttuuri on lieveilmiöistä huolimatta mennyt huimasti eteenpäin.

Jalkapalloliigan yleisömäärät ovat yhä harmillisen pieniä, eikä koronaepidemia helpottanut tilannetta. Lähes 8000 katsojaa Kuopiossa liigan ratkaisuottelussa lokakuun lopussa oli kuitenkin hieno lukema.

Harmillista on, että tamperelaisen jalkapallokoulun kasvatit loistavat poissaolollaan Huuhkajissa. Tähän voi kuitenkin tulla muutos. Tamperelaisseurat ovat tehneet hyvää juniorityötä Ilves etunenässä.

Pikkuhuuhkajissa eli alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa on viime aikoina pelannut useita Pirkanmaalta ponnistavia huippulupauksia.

Vuosituhannen alussa naurettiin miesten maajoukkueen silloisen päävalmentajan Antti Muurisen tokaisulle ”eteenpäin on menty”. Lauseella ei silloin aina ollut katetta. Nyt tilanne on toinen.

Arvokisafutiksesta saadaan nauttia myös ensi kesänä, kun miehiä paremmin menestynyt naisten A-maajoukkue Helmarit pelaa EM-kilpailujen lohkovaiheessa Englannissa.