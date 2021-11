Rokote auttaa itseä, läheistä ja yhteiskuntaa

Koronapassi on yksi ja tärkeä tapa pitää yhteiskunta auki. Rokotteen ottamatta jättäminen ei ole järkevää.

Koronapassi tulee käyttöön ravintoloissa Pirkanmaalla tänään. Se tarkoittaa sitä, että rajoitusten piirissä olevat paikat voivat muun muassa pidentää aukioloaikojaan, jos ovella kysytään koronapassia. Päätös on oikea. Se on laajojen ja kaikkia koskevien rajoitusten välttämiseksi ainoa tapa, jolla yhteiskunta nyt pyörii.

Koronaviruspandemiasta ei puhuta tällä hetkellä neljäntenä aaltona, mutta aiemmasta opitun valossa se olisi aiheellista, jotta kansalaiset ottaisivat sen vakavasti. Virusta on kaikkialla. Esimeriksi Pirkanmaalla terveysviranomaiset ovat näin todenneet, ja viime lauantaille kirjattiin pandemia-ajan korkein lukema: 158 tartuntaa.

Toisaalta määritelmät alueista tai päiväkohtaiset lukemat eivät enää ole niin merkityksellisiä. On katsottava kokonaiskuvaa ja varsinkin sairaalahoidon kuormitusta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoitokapasiteetti oli yhden paikan päässä kriittisestä tilanteesta tiistaina. Samaa kuormittavuutta voi olla odotettavissa myös Taysin erityisvastuualueella. Toistaiseksi tilanne on Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella pysynyt rauhallisena (Uutiset A6).

Kun rokottamaton joutuu tehohoitoon, on mahdollista, että koronavirukseen liittymätön sairastunut henkilö joutuu odottamaan hoitoaan aiempaa pidempään. Kuviota on vaikea ymmärtää. Rokotteen saisi heti ilmaiseksi ja se suojaa vakavalta taudilta.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki kertoi tiistaina, että rokottamattomilla on noin kymmenkertainen riski joutua sairaalahoitoon ja tehohoidon riski on liki 20-kertainen verrattuna rokotteen ottaneisiin.

Koronanyrkillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin esittää rajoitusta myös korkean riskin sisätilatapahtumiin. Koronapassi on tähänkin vaihtoehto. Keskustelu koronapassista on yksityisyyden suojan lisäksi painokkaasti keskustelu terveydestä ja normaaliin palaamisesta. Sitä ei saa ohittaa.

Kolmansia rokotteita olisi järkevää nopeuttaa. Kun 80 prosentin raja kaksi rokotetta saaneissa on jo ylitetty Pirkanmaalla ja valtakunnassa, kannattaisi tehosteita antaa heti kun siihen on mahdollisuus. He, jotka rokotetta eivät ota, ovat päätöksensä jo tehneet. Nyt olisi aika suojata jo kaksi rokotetta ottaneita vieläkin paremmin.

Virus leviää edelleen, mutta se ei rokotettujen keskuudessa aiheuta yhtä pahaa tautia kuin rokottamattomien. Tätä on syytä korostaa.