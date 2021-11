Lasten ja nuorten hyvinvoinnin on oltava keskiössä

Pelkkä huolen toteaminen jaksamisesta ei riitä, vaan aikaan on saatava päätöksiä.

Peruskoululaiset ja toiseen asteen oppilaat ovat uupuneempia kuin kaksi vuotta sitten ja koulusta pitäminen on vähentynyt Tampereella. Tulokset käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimmasta kouluterveyskyselystä. Tampereelta kyselyyn vastasi 9 500 lasta ja nuorta. (Uutiset A6)

Tilastoissa korostuu erityisesti tyttöjen uupuminen. Samaan aikaan seksuaalista häirintää kertoo tytöistä kokeneensa peräti 60 prosenttia, kun vuonna 2019 luku oli 40. Suunta on hälyttävä. Ilmiön taustalla vaikuttaa asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi sosiaalinen media. Toisaalta seksuaalista häirintää tunnistetaan aiempaa enemmän ja myös uskallus kertoa asiasta lisääntyy.

Yksi seksuaalisen häirinnän näkyväksi tuovista on huippu-urheilija Miia Sillman (Urheilu A22–24). Hän haluaa kertoa tarinansa, jotta lapsilla ja nuorilla olisi entistä turvallisempaa olla, elää ja harrastaa. Sillman korostaa, ettei yksin tarvitse pärjätä. Viesti on tärkeä ja siitä on muistutettava, kuten kyselynkin tulokset osoittavat.

Uupuminen ja hyvinvointi lasten, nuorten ja kouluyhteisöjen keskuudessa on ollut keskustelussa korostetusti syksyn aikana. Opettajien jaksamista on puitu paljon. Krooninen sijaispula vaivaa Tampereellakin päivähoidosta alkaen.

Nuorten mielenterveyspalvelujen käyttäjiä puolestaan olisi kaupungissa enemmän kuin apua pystytään tarjoamaan. Tilanne on tunnistettu laajasti. Pelkkä tunnistaminen ei kuitenkaan riitä. Tilanne on saatava korjattua.

Tampereen kaupunginvaltuuston maanantaisessa ensi vuoden budjettia linjaavassa kokouksessa lasten ja nuorten jaksaminen nousi esiin toistuvasti (Uutiset A4–5). Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) yhtyi valtuutettujen huoleen sanomalla, että tilanne on kestämätön ja tahtotila tilanteen korjaamiseen on yhteinen. Työvoiman riittävyyteen ollaan Ikosen mukaan kiinnittämässä huomiota esimerkiksi päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Nuorten mielenterveyspalveluihin kaupunki alkaa suunnitella erillistä terapiatakuuta, jonka tavoitteena on taata apu kaikille tarvitseville. Se on konkreettinen avaus, joita tarvitaan lisää ja joiden toteutuminen on varmistettava.

On tärkeää toki huomioida myös se, että kouluterveyskyselyyn vastanneista tamperelaislapsista ja -nuorista edelleen suurin osa voi hyvin. He ovat elämäänsä tyytyväisiä. Yksikin tästä eriävä kommentti on kuitenkin otettava vakavasti.