Arkkitehtien vähyys voi näkyä kuntien rakennushankkeiden etenemisessä.

Suomen kasvukeskuksiin on hiipinyt yllättävä vaiva. Suomessa on pula arkkitehdeistä.

Kaupunkien ja kuntien avoimiin arkkitehtien virkoihin on todella hankala saada hakijoita ja etenkin kokeneita hakijoita.

Tampereella asia konkretisoitu viime kesänä, kun asemakaavoituksessa haettavana olleita arkkitehtien virkoja jouduttiin ensimmäistä kertaa panemaan auki uudelleen, kun ensimmäisessä haussa ei ollut riittävän kokeneita ja osaavia hakijoita. Sama pula vaivaa rakennusvalvontaa.

Tamperetta pahempi tilanne on Kangasalla, missä arkkitehtien ja erilaisten kaavoitussuunnittelijoiden ja rakennustarkastajainsinöörien haku on auki kolmatta kertaa. Samalla osa vakansseista on muutettu insinööripohjaisiksi. Silti ammattilaisia ei tunnut löytyvän.

Tilanne on oikeasti huolestuttava. Tuntuu aika uskomattomalta, että Suomen vetovoimaisin kaupunkiseutu ei vedä alan ammattilaisia tämän enempää puoleensa. Voi vain kuvitella, millainen tilanne on syrjäisemmillä paikkakunnilla, joskin siellä kaavoitustarvekin on vähäisempää.

Arkkitehtipulalla on suuria heijastusvaikutuksia nimenomaan siellä, missä yhdyskunnan kasvu on voimakasta kuten Tampereen seudulla. Tällä hetkellä kaavoitusvarantoa on Tampereella kaupunkisuunnittelujohtajan mukaan muutaman vuoden tarpeiksi, mutta sen jälkeen hyvään kasvuvauhtiin tulee pullonkaula, elleivät asiat muutu. Uusien kaavojen laadinta ja rakennusten tarkastaminen alkavat tökkiä.

Arkkitehtipulalla on monia syitä, joista osa juontaa jopa 1990-luvun alun lamaan. Silloin eläköityneiden arkkitehtien tilalle ei palkattu säästösyistä uusia. Nyt taustalla puolestaan vaikuttaa paitsi suurten ikäluokkien eläköityminen, niin myös yksityisen rakennusalan vahva veto.

Ongelmaan on tartuttava valtakunnallisesti. Arkkitehtien ja rakennusinsinöörien koulutusmäärät on käytävä läpi. Samoin on läpivalaistava kaavoitus- ja rakennustarkastusprosessit. Mitä voidaan tehdä toisin ja sujuvammin? Mitä voidaan teettää yksityispuolella tai kuntien yhteistyönä.

Kaupungin pitää samaan aikaan miettiä sitä, mihin kaikkeen sen pitää omin arkkitehtivoimin ottaa kaavoituksessa kantaa, ja miten kaavoitus on kokonaisuutena riittävän nopeaa. Arkkitehtien määrä ei varmasti ole suinkaan ainoa syntipukki kaavoituksen ongelmiin.