Pirkanmaan on tarjottava yrityksille parastaan

Miljoonien eurojen yhteisöverot ovat tärkeä tulonlähde Pirkanmaan kunnille.

Henkilöiden tuloista ja veroista on keskusteltu vilkkaasti viime päivät, kun media uutisoi tuloverotuksen tuoreimmista tiedoista viime vuodelta. Keskustelun alle jää helposti toinen samaan aikaan julkaistava merkittävä asia eli yhteisöverot.

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Sen määrä on Suomessa nykyisin 20 prosenttia verotettavasta tulosta. Verorahat jaetaan valtion ja kuntien kesken. Koronavuonna 2020 kuntien osuutta korotettiin yli 40 prosenttiin.

Jos yhteisöveroa maksanut yritys toimii vain yhdessä kunnassa, kunta saa koko osuuden. Jos yrityksellä on toimipisteitä useissa kunnissa, kunnat jakavat potin työpaikkojen määrän mukaisessa suhteessa.

Yhteisöverot ovat kunnille elintärkeää tuloa. Tampereen yhteisöveropotti on ollut kahtena viime vuonna noin 90 miljoonaa euroa.

Yhteisöverojen julkistaminen on tärkeä tieto, sillä siitä näkee suoraan, kuinka paljon yritykset tuovat euroja kuntien ja valtion kassaan.

Esimerkiksi viime vuonna Tampereella pelkästään isoimmat veronmaksajat, kuten Sandvik, UPM Raflatac ja John Deere, maksoivat yhteensä 60 miljoonaa euroa yhteisöveroa. Sandvik on Tampereen kannalta merkittävin yritys, sillä yli puolet Suomen-työntekijöistä on Tampereella.

Muista Pirkanmaan kunnista merkittäviä veronmaksajia ovat esimerkiksi Avant Tecno Ylöjärvellä, Kiilto Lempäälässä ja Purso Nokialla. Kaikki nämä maksavat yhteisöveroja miljoonia euroja.

Yritysten hyvä tuloksenteko on iso etu kunnalle, ja siksi Pirkanmaan kuntien on myös pystyttävä tarjoaman kilpailukykyiset olosuhteet yrittäjille. Kun Metson kaltainen iso toimija kertoi muuttavansa pois Hatanpäältä ja hakevansa uutta tonttia, oli ensiarvoisen tärkeää, että Tampere pystyi sellaisen Lahdesjärveltä osoittamaan.

Jonkin verran keskustellaan myös siitä, että yritykset valuvat Tampereelta ympäryskuntiin, joilla on tonttimaata tarjolla. Tässä ei ole syytä nähdä liiaksi vastakkainasettelua, vaan parempi on ajatella koko kaupunkiseudun ja maakunnan etua. On Tampereenkin etu, että DB Schenker tekee jättiterminaalin mieluummin Lempäälään kuin Riihimäelle.

Viime vuoden yhteisöverojen määrä yllätti Tampereen talousjohtajan positiivisesti. Hänen mukaansa tilanne antaa uskoa tulevaan kehitykseen ja työllisyyden kehittymiseen entistä parempaan suuntaan.

Tilanne näyttää jatkuvan suotuisana myös tänä vuonna ja se tarkoittaa hyvää koko kaupunkiseudulle.