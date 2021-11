Suomen koronastrategia on vielä narulla työntämistä. Muualla rokottamattomien elämää on jo rajoitettu ja rokottamattomia työntekijöitä irtisanottu.

Kuka tietää mikä on hallituksen koronastrategia tai tavoite koronahoidossa tällä hetkellä? 80 prosentin rokotuskattavuus yli 12-vuotiaissa on saavutettu, mutta rokottamattomien epidemia voimistuu edelleen. Hallitus etenee rokotusten ja koronapassin edistämisessä narulla työntäen. Se on kuvaavaa, koska koko pandemian ajan Suomessa on kuljettu muuta maailmaa jäljessä tartunnoissa, rajoituksissa ja oikeudellisissa sekä eettisissä kysymyksissä.

Täälläkin on otettava kantaa, että onko rokotuksen ottaminen pandemiatilanteessa todella yksityisasia vai ei. Lisäksi on mietittävä voidaanko rokottamattomien pääsyä eri paikkoihin rajoittaa.

Äänenpainot ovat vaivihkaa koventuneet, mutta pakkoa vielä toistaiseksi vältellään.

”Elämme yhteiskunnassa, jossa meillä on oikeuksia ja jos niitä halutaan rajoittaa, niin silloin täytyy olla erityiset syyt,” oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi keskiviikkona Säätytalolla.

Ensimmäisenä arvioitavaksi tulee sote-työntekijöiden rokotusvaatimus. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ehti jo kertoa, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä voidaan voimassa olevan tartuntatautilain perusteella edellyttää rokotussuojaa potilaiden suojelemiseksi. Ranska ehti tarttua asiaan jo käytännössä. Maassa irtisanottiin 3000 terveydenhuollon työntekijää, jotka eivät olleet ottaneet rokotusta määräaikaan mennessä.

Entä kuinka paljon rokottamattomien annetaan kuormittaa tehohoitoa ja viedä muilta tehohoitoa vaativilta potilailta hoitopaikka? Muutaman kymmenen euron hintainen rokotus estäisi todennäköisesti kymmenien tai jopa satojentuhansien arvoiset hoidot sekä muiden tehohoitoa vaativien potilaiden mahdolliset kuolemat. Singaporessa asiaan otettiin kova kanta. Maassa ei makseta tehohoitoa, jos potilas ei ole ottanut tarjottua rokotetta.

Koronapassia vaaditaan useissa maissa monissa julkisissa tiloissa. Näin on esimerkiksi Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja osassa Yhdysvaltoja. Lisäksi Itävallassa alkanee maanantaina rokottamattomien sulkutila, jossa rokottamaton henkilö voi päästä kotoaan vain välttämättömille asioille.

Keskustelu Suomessakin alkaa. Matkailu- ja ravintola-ala ehti jo tulla ulos lausunnollaan, jossa kerrottiin, että rokotteen ottaminen ei ole vain henkilökohtainen asia, vaan se on kansalaisvelvollisuus muita ihmisiä kohtaan.

Viikolla nousi myös puheenaiheeksi, että olisiko koronapassia syytä vaatia muuallakin kuin ravintoloissa, esimerkiksi kaupoissa, konserteissa ja jääkiekko-otteluissa.

Pakkokeskustelu on edessä. Halutaan sitä tai ei.