Startupien voimaa on kasvatettava edelleen

Jättimäinen Wolt-kauppa on osoitus suomalaisten startup-yritysten osaamisesta.

Hetkeä ennen veropäivän vaihtumista myöhään tiistai-iltana kerrottiin Suomen yrityshistorian yhdestä suurimmasta kaupasta: yhdysvaltalainen ruokakuljetusjätti Doordash kertoi ostavansa vasta seitsemänvuotiaan suomalaisen, erityisesti ruuan kuljetukseen erikoistuneen Woltin. Hinta on seitsemän miljardia euroa. (Raha A22–23)

Vertailun vuoksi suomalaisen startup-menestyksen pioneeri, peliyhtiö Supercell myi enemmistöosuutensa vuonna 2013 japanilaiselle Softbankille 1,1 miljardilla eurolla. Perustajajäsenet Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen ovat sen jälkeen olleet verotietotilastojen kärkinimiä, niin myös tänä vuonna. Listaus menee uusiksi vuoden päästä.

Henkilökohtaisia ansioita merkityksellisempää on tarkastella, millaisen yrityksen Woltin perustajat ovat Suomeen luoneet, ja mitä hyvää se voi vielä poikia yritysmaailmaan ja yleiseen ilmapiiriin. On kaikkien etu, että jotkut panevat itsensä peliin ja innovoivat uutta. Wolt arvioi, että kaupasta maksetaan Suomeen yli 600 miljoonaa euroa yhteisöveroja, kun vaihdetut osakkeet päätyvät verotettavaksi. Supercellin yhteisöveropotti oli 94 miljoonaa vain vuodelta 2019. Oleellista on, että toiminta jatkuu Suomessa. Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi totesi keskiviikkona, ettei kyse ole Suomesta poistumisesta, vaan mahdollisuudesta laajentaa toimintaa entisestään. Lupaus pysyvyydestä on siis annettu. Tällä hetkellä Woltilla on toimintaa 23 maassa, työntekijöitä yli 4 000 ja itse ruokalähettejä 135 000.

Euromääräisesti Suomen suurin yrityskauppa kuuluu edelleen Nokialle. Verkkoyhtiö osti kilpailijansa, ranskalaisen Alcatel-Lucentin vuonna 2016. Kauppasumma oli 15,6 miljardia euroa. Erityistä tässä Nokia-kaupassa oli se, että kaupan teki suomalainen yritys, ei niin, että suomalaisyritys ostettiin ulkomaille. Tämän vuoden pörssilistautumisten menestys osoittaa, että suomalaisyrityksillä on laajempaa halua kasvaa omaehtoisesti, ei vain myydä tuotantoa ulkopuoliselle sopivassa saumassa. Ruotsalaiset yritykset ovat aina olleet tässä edellä.

Startup oli sanahelinää vielä kymmenen vuotta sitten, mutta ei ole sitä enää. Ajattelu avartuu, ja suurten mammuttiyhtiöiden rinnalla ne ovat ketterä ja kiinnostava lisä yritysmaailmaan. Wolt-kauppa oli siitä viimeisin esimerkki. Startup-henki elää vahvasti myös Tampereella. Sitä on tuettava ja markkinoitava parhaansa mukaan niin yritysten, kaupungin, yhteisöjen kuin valtionkin.