Terveyskeskusten sijainti on iso ja monitahoinen kysymys – sekä todennäköisesti myös keskeinen vaaliteema

Pirkanmaalla ei ole vielä olemassa suunnitelmaa, mistä sote-palveluita jatkossa saa.

Sote-uudistuksen synnyttämät hyvinvointialueet ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2023 alusta. Sitä ennen on paljon ratkaistavia asioita, eikä kaikkea suinkaan ehditä saada valmiiksi ennen aloituspäivää.

Pirkanmaalle syntyy väestöpohjaltaan Suomen suurin hyvinvointialue, jossa palveluiden piirissä on yli puoli miljoonaa ihmistä. Yksi iso kysymys on se, mistä palveluita on jatkossa saatavilla. Suunnitelmaa palveluverkosta ei vielä ole, eikä itse asiassa edes suunnittelu ei ole vielä alkanut (Uutiset A4-5).

Toistaiseksi olemassa on vain hahmotelmia, muun muassa vuodelta 20218 peräisin oleva varsin perusteellinen sormiharjoitus. Siinä laskettiin, että Pirkanmaalle riittäisi 25 hyvinvointikeskusta, jos kriteeriksi otetaan 20 minuutin etäisyys palvelupisteeseen. Lähtökohtana oli olemassa oleva palveluverkko, joka Pirkanmaalla käsittää 44 terveyskeskusta tai -asemaa.

Hahmotelmassa matkaa tehtiin henkilöautolla tai kaupunkiseudulla julkisella liikenteellä. Yksi kulkemiseen käytetyn ajan rinnalle noussut asia olivat matkakustannukset. Vaikka harventuva terveyskeskusverkko säästäisi rahaa, kuluisivatko eurot matkakorvauksiin? Se on mahdollista, sillä etenkin palveluita paljon käyttävät ikääntyneet ihmiset kulkevat usein taksilla tai invataksilla. Nykyisessä sote-mallissa kysymys matkakorvauksista on toistaiseksi ratkaisematta.

Toisaalta on huomioitava, että sote-palveluita määrittelevät muutkin seikat kuin maantieteellinen sijainti ja saavutettavuus. Sellaisia voivat olla vaikkapa saatavilla olevien palveluiden monipuolisuus esimerkiksi päivystysvastaanotosta röntgeniin. Eikä pidä unohtaa sosiaalipalveluita. Tärkeintä eivät siis suinkaan ole seinät, vaan se mitä seinien sisällä tapahtuu.

Tulevaisuuden sote-keskusten on määrä olla hyvinvointikeskuksia, joissa olisi tarjolla laaja-alaisesti julkisesti rahoitettuja sosiaalihuollon peruspalveluja ja perusterveydenhuollon palveluja sekä mahdollisesti joitain näitä täydentäviä palveluja.

Päätöksen palveluverkosta, kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden sijainnista tekevät aluevaltuutetut. Onkin todennäköistä, että palveluverkko tulee olemaan yksi ensi tammikuussa pidettävien aluevaalien vaaliteemoista.

Ylipäätään aluevaltuusto käyttää merkittävää valtaa, joka vaikuttaa Pirkanmaallakin laajasti alueen asukkaiden arkeen ja elämään. Tehtävä ei ole ihan helppo, sillä palvelut pitää saada hoidettua rajallisella budjetilla. Vaikeitakin päätöksiä on todennäköisesti tulevina vuosina pakko tehdä.