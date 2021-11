Tamperelainen keliakiatutkimus on maailman huippua

Tutkijat etsivät tietoa, jonka avulla jo keliakian puhkeaminen voitaisiin estää.

Suomi on yksi maailman parhaita maita keliakian tunnistamisessa. Ei ole lainkaan liioiteltua sanoa, että iso ansio saavutuksesta kuuluu Tampereen yliopistossa jo vuosikymmeniä tehdylle maailmanluokan keliakian tutkimustyölle.

Aamulehdessä kerrottiin torstaina (AL 18.11.) Tampereella kehitetystä röntgentomografiaan perustuvasta mikro-CT-menetelmästä, jonka avulla keliakian aiheuttamia suolivaurioita pystytään kuvantamaan ennennäkemättömän tarkasti.

Menetelmän toimivuus on jo osoitettu, ja jatkotutkimuksissa selvitetään, mihin kaikkeen uutta teknologiaa voidaan käyttää. Tutkijat uskovat, että menetelmästä on tulevaisuudessa vielä paljon iloa esimerkiksi nykyistä parempien ja tarkempien keliakiadiagnoosien tekemisessä sekä keliakiaa hoitavien lääkkeiden kehittämisessä.

Nykyistä tarkempia keinoja diagnosoida keliakia tarvitaan, sillä taudin tunnistaminen on usein haastavaa jopa lääkärille.

Suomessa keliakiaa sairastaa noin kaksi prosenttia väestöstä eli runsaat 100 000 kansalaista. Ilman diagnoosia heistä on yhä kymmeniä tuhansia.

Yksi syy keliakiadiagnoosin vaikeuteen on, että keliakia voi ilmentyä kovin monenlaisella oireella. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tauti on, sitä vaikeampaa sitä on tunnistaa edes suolistosta otetun koepalan mikroskooppitutkimuksessa, sillä muutokset ovat vielä niin vähäisiä.

Varhainen tunnistaminen on tärkeätä, sillä diagnosoimaton keliakia voi aiheuttaa monenlaisia vaurioita, kuten luuston haurastumista, heikentynyttä kasvua ja jopa hedelmättömyyttä. Pahimmillaan tulkintaongelmat rajatapauksissa voivat johtaa jopa elinikäiseen virhediagnoosiin.

Keliakiatutkijoiden vauhti Tampereella ei ole hiipumassa, päinvastoin. Tampereella on meneillään jo tutkimuksia, joissa etsitään keliakialle altistavia tekijöitä ympäristöstä ja selvitetään, mitä elimistössä tapahtuu ennen taudin puhkeamista.

Yhteistyössä diabetestutkijoiden kanssa tutkitaan enteroviruksia, joilla uskotaan olevan yhteyttä sekä diabeteksen että keliakian syntyyn.

Suoliston tarkan kuvantamismenetelmän kehittäminen on hyvä esimerkki siitä, mitä eri tieteenalojen yhteistyöllä voidaan saada aikaan. Tarvitaan vain riittävän rohkeita avauksia ja osaavia tekijöitä ideoita toteuttamaan.

Tällaiseen monitieteiseen yhteistyöhön korkeakoulut yhdistänyt Tampereen yliopisto tarjoaa mitä parhaimman mahdollisuuden.