Uros on unohdettu, katse eteenpäin

Tampereen uuden areenan avautumiseen on enää kuukausi aikaa.

Tampereen uuden kansiareenan loppukiri on alkanut. Keskiviikkona tiedotusvälineet pääsivät ensimmäisen kerran näyttämään yleisölleen, miltä uudessa hallissa näyttää.

Hallin ensimmäiseen tapahtumaan on tasan kuukausi aikaa. Kun kiekko putoaa jäähän perjantaina 3. joulukuuta Tappara–Ilves-ottelun ensimmäisen erän alkajaisiksi, Tampere siirtyy uuteen aikaan.

Uuden areenan valmistuminen on huomattavasti isompi asia kuin, että kaupunkiin on saatu vihdoin uusi, ajan vaatimukset täyttävä jäähalli – niin tärkeää kuin sekin on.

Kyseessä on Rantatunnelin ja raitiotien jatkeeksi kolmas massiivisen mittaluokan hanke, joka muuttaa paitsi kaupunkikuvaa myös mielikuvaa Tampereesta.

Areenan rakentamista on koko syksyn ajan varjostanut epäselvyydet nimisponsorin eli Uros-yhtiön tilanteesta. Vaikka Uroksen asioihin ei ole julkisuudessa vieläkään saatu selvyyttä, enää niillä ei ole tekemistä Tampereen uuden areenan kanssa.

Siksipä on nyt viisainta keskittyä rakennusprojektin viimeistelyyn, antaa tekijöille työrauha ja katsoa eteenpäin. Nimiasia ratkennee aikanaan parhain päin, joskin on odotettavissa, että kyllä siitäkin pieni kansalaiskeskustelu varmasti syntyy – oli nimi mikä tahansa.

Vaikka uuden areenan rakentamista aikanaan pitkään emmittiin eikä halukkaita riskinottajia meinannut löytyä, nyt tilanne näyttää hyvältä.

Areenan tapahtumiin on myyty jo yli 400 000 lippua ja varauskalenteri on lähes täynnä toukokuun loppuun asti.

Ensi kevään jääkiekon MM-kisat ovat tärkeä näyteikkuna, jonka ansiosta Tampereen areena tulee tunnetuksi ympäri Eurooppaa.

Seuraavaksi odotamme mielenkiinnolla, onko Tampereella niin paljon vetovoimaa, että esimerkiksi musiikin maailmantähdet ulottaisivat kiertueensa tänne asti koronatilanteen helpotettua.

Tampereella on nyt edellytykset ja puitteet kasvaa kiinnostavaksi matkakohteeksi myös ulkomaalaisten turistien näkökulmasta. Pelkkä areena ei tosin siihen riitä. Tarvitaan myös nykyistä sujuvammat liikenneyhteydet ja pitkäjänteistä markkinointia.

Tampereen, sen talousalueen ja uuden areenan elinvoima on sitä parempi, mitä kansainvälisempi niiden tulevaisuus on.

Tässä kohtaa voi kiittää myös Tampereen päättäjiä rohkeudesta ja kaukonäköisyydestä. Loputtomilta tuntuvien rakennus- ja tietyömaiden takaa paljastuu vireä ja dynaaminen kaupunki, joka kykenee ajattelemaan isosti ja asettamaan tavoitteensa vuosikymmenten, ei pelkästään vuosien päähän.