Näsisaari on vaarassa ajaa karille

Ely-keskuksen lausunto voi vaikeuttaa merkittävästi Tampereen raitiotien kakkosvaihetta.

Tampereen raitiotien kakkosvaihe Pyynikintorilta Lentävänniemeen etenee vastoinkäymisestä toiseen.

Raitiotien rakentaminen Sepänkadulla ja Santalahdessa on jo pitkällä, mutta hankkeen kannalta erittäin olennaisen tekosaaren rakentaminen vankassa vastatuulessa.

Hankkeen ympäristövaikutukset ovat nyt korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä ja Pirkanmaan ely-keskus on lausunnossaan vaatinut lisäselvityksiä tekosaaren vaikutuksista muun muassa pohjavesiin.

Raitiotien kakkosvaihetta on suunniteltu neljän vuoden ajan ja matkustamaan pitäisi päästä jo vuonna 2024. On täysin kohtuutonta Tampereen kaupungin ja sen veronmaksajien kannalta, että tekosaaren toteutuminen on tällaisessa epävarmuuden tilanteessa tässä vaiheessa raitiotien rakentamista.

Kyse ei ole pelkästään hankkeesta valittaneista, ei ely-keskuksesta eikä oikeusistuimista vaan yhteiskunnan toimivuudesta ja sen pelisäännöistä. Lielahdessa odottaa käyttöä 1,35 miljoonan tonnin painoinen kivikasa saaritäyttöä varten. Pelkästään sen siirtämisen ja välivarastoinnin kustannus on miljoonaluokkaa.

Raitiotien kakkosvaiheen rakentamisesta syntyi Tampereen kaupunginvaltuustossa vuosi sitten riittävä yksimielisyys (äänin 56–11). Hankkeella on siis vankka poliittinen tuki.

Tärkeät ympäristövaikutusten arvioinnit eivät saisi missään tapauksessa olla enää hankkeen tässä vaiheessa niin avoinna kuin ne nyt näyttävät olevan, ellei olosuhteissa ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tosiasiassa kukaan asiantuntijoista tuskin voi täydellä varmuudella ennakoida saaritäytön vaikutuksia, mutta olennaisinta rakentamisen kannalta on, että riittävät ja riittävän uskottavat selvitykset on tehty ja ne on hyvissä ajoin hyväksytty niin kaupungin päättävissä elimissä kuin yleisempää etua valvovassa ely-keskuksessa.

Jos raitiotien kakkosvaihe viivästyy elyn vaatimien lisäselvitysten takia, rakentaminen voi jopa keskeytyä ja raitiotien jatkolinjojen painopiste siirretäänkin Härmälän ja Pirkkalan suuntaan.

Ely-keskuksella on ollut viime aikoina sormensa pelissä useissa Tampereen ja sen naapurikuntien keskeisissä hankkeissa eikä tätä puuttumista voi aina katsoa hyvällä. Ely on kannanotoillaan hankaloittanut muun muassa Taysin alueen uudistumista. Muistutettakoon, että myös Ylöjärvelle keskelle metsää suunniteltu Kuru Resort kaatui elyn vastustukseen.

Lopulta potentiaalisesti vetovoimainen matkailukohde löysi uuden kodin Etelä-Savosta. Siellä rakennusoikeuden kanssa ei ongelmaa syntynyt.