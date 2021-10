Komponenttipula ja logistiikkahaasteet varjostavat lähikuukausia

Pörssiyritysten heinä-syyskuun tulosjulkistukset ovat aiheuttaneet helpotuksen huokauksia, mutta samalla myös epäilyksen varjoja lähikuukausille.

Ennen tuloskauden alkua ilmassa oli pelkoa, että koko vuoden korkealla pysyneet pörssikurssit eivät vastaisikaan aivan sitä, miten yrityksen tuotteet ovat käyneet kaupaksi tai millaista hintaa näistä on saatu. Siksipä olikin yllätys, että moni yritys on ylittänyt analyytikkojen ennusteet ja kertonut liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta.

Odotettua kovempia tuloksia isoista yhtiöistä ovat tehneet muun muassa UPM-Kymmene, Stora Enso, Nordea ja Nokia.

Huomattava osa tulosjulkistajista on pystynyt parantamaan liikevoittoaan. Erityisen hyvin ovat pärjänneet etenkin sellaiset yhtiöt, jotka ovat voineet siirtää kustannusten nousua hintoihin eli tuotteiden kysyntä on ollut niin vahvaa, että hintojen nosto on ollut ongelmatonta. Tämä koskee ennen kaikkea metsäyhtiötä, jotka ovat voineet rahastaa sellun ja sahatavaran kovan menekin myötä.

Kaikki yritykset eivät ole hinnankorotuksiin pystyneet. Monien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, ja jos näitä ei saada siirrettyä lopputuotteeseen, tulosrivi ohenee.

Suuren mielenkiinnon kohteena ovat olleet toimitusjohtajien näkemykset loppuvuoden kehityksestä.

Osa vielä keväällä kovassa vedossa ollut yritys on alkanut kärsiä komponenttipulasta tai kasvaneista logistiikkakustannuksista tai niihin liittyvistä muista ongelmista. Näistä raportoivat muun muassa hissiyhtiö Kone sekä erilaisia lastinkäsittelylaitteita ja nostimia tekevät Konecranes ja Cargotec. Yritysten tulokset jäivät alle odotusten, joskin ne ovat edelleen vahvoja.

Komponenttipula on vaivannut myös it-yhtiöitä. Esimerkiksi yksi tämän vuoden kurssiraketeista, it-palveluyhtiö Solteq, kertoi hankkeita viivästyneen komponenttien heikon saatavuuden vuoksi. Myös it-yhtiö Qt Group kertoi asiakkaiden komponenttipulan vaikuttaneen sen tulokseen.

Osakemarkkinat ovat heiluneet alkusyksyn aikana erityisen paljon, joskin mitään isompaa korjausliikettä ei ole tapahtunut. Osittain tähän on vaikuttanut se, että korot ovat pysyneet edelleen suhteellisen maltillisina ja keskuspankkien elvytys on jatkunut.

Vaikka raaka-aineiden hintojen nousu, komponenttipula ja logistiset ongelmat ovat kurittaneet yrityksiä, niin yhtiöiden taseet ovat pääsääntöisesti kunnossa. Tämä antaa edellytyksiä luovia myös mahdollisten vaikeampienkin aikojen läpi.