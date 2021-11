Rokotteet säästävät meidät pahimmalta – Viola-koti on esimerkki rokotteiden tehosta

Tartuntaketju Viola-kodissa on esimerkki siitä, että rokotteet toimivat. Koronapassin laajennus on paikallaan.

Tampereen iäkkäiden hoitoyksikössä Viola-kodissa todettiin lokakuussa laaja koronaviruksen tartuntaketju. Tartunnoista 16 oli kodin asukkailla ja 8 henkilökunnalla. Nyt tartuntaketju on saatu tyrehtymään ja siihen ei ole liitetty lisää jatkotartuntoja.

Tartunnan saaneet eivät tarvinneet sairaala- tai tehohoitoa. Enimmäkseen tartunnat olivat oireettomia tai ilmenivät pienenä nuhana. Kaikilla tartunnan saaneilla oireet ovat olleet kodin toiminnanjohtajan Niina Lahden mukaan maltillisia. Kaikki kodin asukkaat on rokotettu kahdella koronarokotteella.

Tapaus on tärkeä käytännön esimerkki rokotteiden tehosta. Kun kaikki ovat rokotettuja, mahdollisesti säästytään kuolemilta ja tilanne pysyy hallinnassa. Tämä on asia, jota pitäisi tuoda myös julkisessa keskustelussa entistä enemmän esiin.

Ennen rokotuksia vastaavanlainen vanhuksia koskeva tartuntaketju Tampereella oli Rauhaniemen sairaalassa. Joulukuussa vuonna 2020 alkaneen epidemian aikana todettiin yli 110 tartuntaa ja ainakin 13 vanhusta menehtyi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Epidemia kesti kauan ja tartuntatilanne oli pitkään epäselvä.

Tapaukset kertovat, että rokotteiden teho on kiistaton.

Rokotteet mahdollistavat myös paluun normaalin elämään. Rokotettujen eikä yhteiskunnan laajemmin pidä joutua rokottamattomien vangiksi. Rokotuskattavuutta pitää parantaa kovemmin keinoin, koska mitä suurempi osuus ihmisistä on saanut rokotteen, sitä turvallisempaa on kaikilla.

Tämä tarkoittaa koronapassin käytön laajentamista muuallekin kuin vain ravintolan oville. Koronapassin laaja käyttöönotto mahdollistaa myös normaalimman ja turvallisemman elämän niille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta voi ottaa rokotetta.

Useat asiantuntijat ovat esittäneet, että passi pitäisi ottaa käyttöön esimerkiksi sote-alan työpaikoilla. Laajennus tarvitaan pikaisesti, koska erityisesti hauraimmassa asemassa olevien ihmisten suojaamiseen täytyy saada ratkaisu.

Kansainvälisesti on jo olemassa esimerkkejä maista, joissa ilman passia ei pääse tiettyihin julkisiin paikkoihin ollenkaan. Muun muassa Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Yhdysvaltojen länsi- ja itärannikolla on ihmisten liikkumista rajoitettu, jos koronatodistusta ei ole olemassa. Pehmeistä keinoista on siirryttävä Suomessakin vähintään maltilliseen ohjaamiseen ja palkitsemiseen. Koronatodistuksen esittäjillä pitää olla oikeus normaaliin elämään.