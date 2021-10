Sopimuksen irtisanominen on ainoa oikea päätös. Kukaan ei halunnut hämäräperäisen yhtiön nimeä Tampereen uuden maamerkin katolle.

Torstaina saimme kuulla odotetun uutisen: Tampereen uuden areenan pääsponsori vaihtuu. Areenayhtiö Tampereen Monitoimiareena tiedotti torstaina irtisanoneensa areenan nimisopimuksen Uros oy:n kanssa. Uutta pääsponsoria ei ole toistaiseksi julkistettu, ja areena jatkaa alkuperäisellä nimellä Tampereen Kannen areena.

Tämä on ainoa oikea päätös. Kukaan ei halunnut hämäräperäisen yhtiön nimeä Tampereen uuden maamerkin katolle. Kuluneiden viikkojen uutisoinnin valossa pääsponsorin kanssa jatkaminen olisi ollut suorastaan käsittämätön ratkaisu.

Oli myös äärimmäisen tärkeää, että nimeen liittyvä sekava tilanne saatiin ratkaistua ennen, kun areenalla alkaa tapahtua. Ensimmäinen jääkiekon paikallispeli pelataan areenalla 3. joulukuuta, ja Santtu-Matias Rouvalin ja Eppu Normaalin tähdittämä avajaistapahtuma on 15. joulukuuta.

Mainehaittaa oli ehtinyt jo kertyä merkittävästi. Ensimmäiset uutiset kertoivat 22. syyskuuta toimitusjohtaja Jerry Raatikaisen potkuista, ja heti seuraavana päivänä uutisoitiin jättivoittojen takaa paljastuneen lähes tyhjän kassan.

Myöhemmin ilmeni, että Patentti- ja rekisterihallitus harkitsee Urosta poistettavaksi kaupparekisteristä, sillä yhtiö ei ole toimittanut tarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin toistuvista pyynnöistä huolimatta.

Sitten selvisi, että yhtiöltä vaaditaan miljoonien eurojen saatavia Helsingin käräjäoikeudessa. Ja vielä lokakuun puolivälissä uutisoitiin, että Uros-yhtiö on jättänyt heinäkuusta 2021 lähtien maksamatta useita pieniäkin laskuja.

Kun yhtiö ryhtyy sponsoriksi, se tavoittelee näkyvyyttä. Uros sai Tampereella maksimaalisen näkyvyyden, mutta se on lähes täysin negatiivista. Julkisuudessa olleiden tietojen valossa on vaikea ymmärtää, miksi Uros päätti lähteä näin merkittävän tamperelaisen monumentin pääsponsoriksi ja asettaa itsensä alttiiksi suurelle julkisuudelle.

Areenan sponsorisopimuksen arvo ei ole julkinen, mutta se on varmasti taloudellisesti merkittävä. Epäilemättä neuvotteluja uudesta pääsponsorista käydään parhaillaan.

Sopimuksen laatiminen uuden sponsorin kanssa on erittäin tärkeä tehtävä. Nyt kaikki taustat on selvitettävä ja seuraukset analysoitava. On myös mahdollista, että areenayhtiön neuvotteluasema on aiempaa heikompi. Uroksen jälkeen areenayhtiö on niin sanotussa pakkoraossa.

Kaikesta huolimatta Uros-sopimuksen irtisanominen niin nopeasti kuin mahdollista oli oikein. On tärkeää kääntää huomio olennaiseen, ja ottaa kaikki ilo irti uudesta ja upeasta areenasta, kun se pian aukeaa.