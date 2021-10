Mistä löytyisi työpaikkoihin tekijöitä?

Työllisyys on edelleen kohentunut, mutta pula osaajista varjostaa kehitystä.

Tiistaina julkaistut tuoreimmat työvoimatilastot herättävät ristiriitaisia ajatuksia. Hyvää on, että työttömien määrä on vähentynyt viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Pirkanmaalla työttömien määrän lasku oli kolmanneksi parasta koko maassa.

Kun lukuja tarkastelee kuntatasolla, absoluuttiset määrät ovat merkittäviä. Esimerkiksi Nokialla työttömien määrä laski 719 henkilöllä, Ylöjärvellä 413 henkilöä, Vesilahden työttömien osuus työvoimasta oli enää 5 prosenttia ja monessa muussakin Pirkanmaan kunnassa luku on noin kuusi. Pirkanmaan ely-keskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen arvioi, että työllisyys voi kohentua edelleen loppuvuoden aikana ja myös ensi vuonna. ”Riippuu siitä, miten työnantajat rekrytoivat työntekijöitä, mutta kyllä tulevaisuus hyvältä näyttää”, Salminen sanoo (Raha A19).

Samaan aikaan työllisyyden kanssa on kasvanut voimakkaasti avoimien työpaikkojen määrä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko maassa oli syyskuun lopussa yli 170 000 avointa työpaikkaa. Se on yli 67 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Pirkanmaan ely-keskus tilastoi syyskuussa yli 12 000 avointa työpaikkaa. Määrä oli jopa 78 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Töitä olisi tarjolla niin palvelutyössä, rakennuksilla kuin asiantuntijoinakin. Sinänsä on hyvä asia, että työpaikkoja on tarjolla: työttömillä on periaatteessa mahdollisuus työllistyä.

Valitettavasti tilanne ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Ongelmat työvoiman saatavuudesta ovat korostuneet viime kuukausina. Siinä missä aiemmin puhuttiin kohtaanto-ongelmista vaikkapa teknologia-alojen työvoiman tarpeessa, nyt ongelmia on hyvin monilla aloilla. Tilanne vaikuttaa niin yksityisissä yrityksissä kuin julkisellakin puolella.

Tampere nosti maanantaisessa budjetti-infossaan esiin osaajatarpeen, jonka odotetaan leimaavan ensi vuotta. Tarvetta olisi enemmän kuin tulijoita. Samaan aikaan Tampereella rekrytoidaan parhaillaan runsaasti työvoimaa uudelle Uros-areenalle. Henkilöstökonsulttiyritys Eezyn operatiivinen johtaja Kaisa Jääskeläinen sanoi tiistaina Aamulehdelle, että Pirkanmaalla palvelualojen työntekijätilanne on haastava ja se näkyy rekrytoinneissa.

Jotta työt löytävät tekijänsä, on huolehdittava, että työnteko on houkuttelevaa. Esimerkiksi it-alalla kilpailu parhaista osaajista on ollut pitkään kovaa ja se on pakottanut työnantajat panostamaan houkuttelevuuteensa. Jos ennustaa pitäisi, todennäköisesti samanlainen kehitys on edessä monella muullakin alalla ja se on hyvä asia.