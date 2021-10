Tampereen uusi yliopisto on yhä alkumatkassa

Vanhojen yliopistojen fuusiossa on kaikille vielä opeteltavaa.

Tampereen uusi yliopisto käynnistettiin vuoden 2019 alusta sulauttamalla toisiinsa Tampereen vanha yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Samaan kokonaisuuteen yhdistettiin vielä Tampereen ammattikorkeakoulu.

Käytännössä kyseessä oli kahden erilaisen, vuosikymmeniä rakentuneen kulttuurin fuusio. Kukaan ei odottanut, että yhdistymisestä tulisi helppoa ja että uusi yliopisto pääsisi synnytystuskistaan nopeasti irti. Ei ole päässyt. Tämä on näkynyt viime päivinä myös Aamulehden sivuilla.

Kulttuurin muuttaminen edellyttää syvälle ankkuroituneiden perusoletusten muuttamista ja kestää vuosia. Yliopiston kulttuurin kehittyminen on yhä aivan alussa, kapalovaiheessa.

Erimielisyydet siitä, miten yliopiston hallituksen jäsenet pitää valita ja miten tieto kulkee akateemisen, monijäseninen hallintoelimen ja yliopiston ulkopuolelta kootun hallituksen välillä, ovat lopulta melko tavanomaisia suurissa muutoksissa syntyviä hankauksia. Ne pystytään varmasti vielä ratkaisemaan.

Johto vastaa pitkälti myös yliopiston työilmapiirin synnyttämisestä. Yliopistolla tämä ei ole kahden vuoden aikana sujunut tarpeeksi hyvin. Tämän lisäksi yliopiston tukitoimintoihin kohdistuvat yt-neuvottelut laskevat mielialaa yliopistoyhteisössä.

On kuitenkin perusteltua kysyä, onko työvoima painotettu yliopistolla nyt parhaalla mahdollisella tavalla. Yliopistolla on noin 4 100 työntekijää. Heistä tukitoimintojen työntekijöitä on 1100 ihmistä. Yhtä tukitoimintojen työntekijää kohden on noin 2,7 tutkimuksessa ja opetuksessa työskentelevää.

Suunniteltu vähennystarve tukitoiminnoista on 215 henkilötyövuotta. Jos vähennys toteutuisi kokonaan, olisi yhtä tukitoimintojen työntekijää kohden noin 3,4 tutkimuksen ja opetuksen työntekijää.

Monen tutkijan mukaan heidän tutkimuksensa sujuu vähintään yhtä hyvin kuin ennen fuusiota. Tampereen yliopistolla tehdään maailmanluokan tutkimusta humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä, innovaatioita ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, uusia keinoja syöpien hoitoon – lista on todella pitkä ja sen monialaisuus laaja. Yliopisto siis toimii käytännön toiminnan tasolla hyvin.

Koronaan yliopisto reagoi nopeasti ja tehokkaasti. Opiskelijoille yliopiston pitkään jatkunut koronasulku aiheutti kuitenkin ikävän sukupolvikokemuksen. Sen seurauksia on Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön kyettävä hoitamaan riittävillä resursseilla. Opiskelijat ovat yhteiskunnan arvokkaimpiin kuuluvaa pääomaa, koska he tekevät meille tulevaisuuden.