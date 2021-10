YK:n työ on kaikkea muuta kuin valmis

Tänään vietettävä YK:n päivä on muistutus siitä, että tavoitteet saavutetaan vain yhdessä.

YK:n tehtäväksi on kirjattu, että kansakuntien yhteisenä tavoitteena on luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitukset ympäri maailman ovat sitoutuneet siihen. Tänä YK:n päivänä näitä periaatteita tarvitaan kipeästi. Ei vain koko maailmassa, vaan myös Euroopan unionissa ja Suomessa.

Sotaisia kipupisteitä on edelleen ja koronaviruspandemia lamaannutti kaiken puoleksitoista vuodeksi. Ihmisten on jätettävä kotimaitaan repivien valtataisteluiden alta muun muassa Syyriassa ja Afganistanissa vuosi toisensa jälkeen. Toisaalta pandemian korjaamiseen kehitetyt rokotteet laittavat kansalaisia vastakkain, vaikka näin ei koskaan pitäisi tapahtua.

Samaan aikaan ilmastokriisiä ratkaisevat päätökset ovat liian hitaita. YK:n yleiskokous allekirjoitti vuonna 2015 globaalin kestävän kehityksen tavoitteet, joiden olisi määrä toteutua vuonna 2030. Esimerkiksi EU:ssa käydään nyt kovaa vääntöä siitä, miten energian hinnan suuri piikki tänä syksynä saadaan tasattua. Osa jäsenmaista on syyttänyt päästökauppaa, joka osaltaan nimenomaan vaikuttaa muun muassa vihreään energiaan siirtymisessä ja fossiilisista polttoaineista eroon pääsyssä.

Oikeusvaltioperiaatteesta puolestaan käydään kiivasta keskustelua EU:ssa Puolasta. Puola päätti, että maan oma lainsäädäntö nousee EU:n vastaavan yläpuolelle joissakin tilanteissa. Ristiriitoja on siis laajasti myös YK:ta pienempien rauhanprojektien sisällä, kuten EU:ssa.

YK on kuin sateenvarjo, jonka alla hallitukset toimivat. Se antaa suuntaviittoja kohti laajasti allekirjoitettuja tavoitteita. YK:lla on 193 jäsenmaata eli käytännössä kaikki maailman tunnistetut valtiot. Merkittävää on, että Suomi valittiin vain muutama viikko sitten YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi ensimmäistä kertaa sitten neuvoston perustamisen vuonna 2006. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi, että Suomi on valmis kantamaan vastuuta siitä, etteivät ihmisoikeudet jää vain sanahelinäksi. Samalla tavalla kuin kestävään kehitykseen tähtäävien toimien nopeuttamisessa, päätöksiä oikeuksien parantamisesta on vaadittava nopeasti. Suomen on käytettävä rohkeasti ääntään ja puututtava epäkohtiin.

YK:n arvovalta on suuri, suora toimivalta pieni. YK on kuitenkin maailman suurin rauhanjärjestö. Sanahelinän välttämiseksi sen on toimittava tarmokkaasti ja tehtävä esityksiä, jotta tärkeä merkitys ja tavoitteet konkretisoituisivat nykyistä nopeammin.