Aluevaaleissa on kyse rahasta ja vallasta

Valtuutetut päättävät, mihin kaksi miljardia euroa Pirkanmaalla käytetään.

Tammikuun aluevaaleissa valitaan 79 valtuutettua, jotka päättävät, miten Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään vuoden 2023 alusta alkaen. Aluevaltuuston ykköstehtävä on turvata palveluiden sujuva siirto kunnilta hyvinvointialueelle ja yhdenvertaiset palvelut koko alueella. Aluevaltuusto päättää Pirkanmaalla kahden miljardin euron budjetista. Ei ole yhdentekevää, kuka ne päätökset tekee.

Hyvinvointialueen rakentaminen on historiallinen fuusio, jonka mittasuhteet alkavat vasta paljastua. Samalla noin 19 000 työntekijän työnantaja vaihtuu. Aluevaltuuston ensimmäinen tehtävä on hyvinvointialueen organisaation ja johtamisjärjestelmän pystyttäminen. Työlistalla ovat myös talousarvio ja investointisuunnitelma. Aluevaltuuston pitää päättää, miten valtiolta tuleva rahapotti Pirkanmaalla jaetaan ja katsoa, mihin rahat riittävät. Sen jälkeen aletaan linjata tulevaisuutta.

Tärkeimmät paperit ovat palvelulupaus ja -strategia, jotka tulevat valtuuston pöydälle jo keväällä 2022. Ne kertovat, minkälaista palvelua pirkanmaalaisille annetaan ja miten se tehdään. Alueet saavat itse keksiä, miten ne pääsevät sote-uudistuksen tavoitteisiin, kuten viikon hoitotakuuseen. Sen toteutuminen edellyttäisi Pirkanmaalla sataa uutta lääkäriä. Suurimmaksi esteeksi tavoitteiden saavuttamiselle voi muodostua henkilöstöpula. Julkinen puoli on ohjaksissa, mutta talkoisiin tarvitaan myös yksityinen ja kolmas sektori. Niiden rooli palveluiden tuottajana on määriteltävä viipymättä. Valinnanvapaus on paras lähtökohta: jos portinvartijana toimiva julkinen puoli katsoo, että hoito on tarpeen, asiakas saisi itse päättää, mihin hakeutuu hoitoon.

Vaalien kuumaksi puheenaiheeksi noussee keskustelu siitä, säilyykö joka kunnassa oma terveysasema. Jo lähtökohta on väärä, sillä aluevaltuutetut eivät ole oman kotikuntansa edunvalvojia, vaan varmistamassa sujuvat palvelut kaikille pirkanmaalaisille. Kysymys on myös ennenaikainen, sillä lähivuodet palveluverkko pysyy ennallaan. Pirkanmaalla hyvinvointialue saa 650 sote-kiinteistöä syliinsä ja sitoutuu vuokraamaan ne vähintään kolmeksi vuodeksi. Jo nyt on kuitenkin selvää, että Pirkanmaan kaikki 46 terveysasemaa eivät tule säilymään.

Valmistelijat ovat laskeneet, että jos kriteeriksi otetaan 20 minuutin välimatka soten palvelupisteeseen, Pirkanmaalle riittäisi 25 terveysasemaa. Myös laadun uskotaan paranevan, kun paras osaaminen, hoito ja hoiva keskitetään samaan paikkaan.