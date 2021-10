Sairastumisen riskin kokeminen pieneksi ei ole kovin hyvä syy jättää koronarokotus ottamatta.

Jos yleinen rokotevastainen asenne jätetään ottamatta huomioon, koronarokotuksesta kieltäytymisen taustalla on usein kaksi tekijää: käsitys rokotteiden turvallisuudesta ja sairastumisen riskin kokeminen pieneksi.

Maailmassa on annettu jo lähes seitsemän miljardia rokoteannosta. Suomessa pian kahdeksaa miljoonaa.

On totta, että rokotteista on aiheutunut jonkin verran haittavaikutuksia ja joillekin hyvin harvoille ihmisille sivuvaikutukset ovat olleet vaarallisen rajuja. Annettujen rokoteannosten määrään verrattuna pahimpien jälkiseurausten osuus on hyvin pieni. Siksi koronarokotteiden voidaan katsoa olevan yhtä turvallisia kuin muidenkin yleisesti käytettyjen rokotteiden.

Erityisen epäilevästi on suhtauduttu uusilla menetelmillä valmistettuihin mrna-rokotteisiin, jotka ilmestyivät markkinoille nopeasti. Sellainen on esimerkiksi Suomessa paljon käytetty Pfizerin ja Biontechin koronarokote. Huoli on turha, sillä myös mrna-rokotteiden on havaittu monissa tieteellisissä tutkimuksissa olevan turvallisia.

Mrna-rokotteet ovat myös tehokkaita. Aamulehdessä kerrottiin torstaina Suomessa tehdystä tutkimuksesta. Siinä kahden rokoteannoksen suojan vakavaa tautia vastaan nähtiin olevan vielä puoli vuotta rokotteen saamisen jälkeen lähes yhtä hyvä kuin pari kolme viikkoa toisen annoksen antamisen jälkeen (AL 21.10.).

Teho tartuntaa vastaan heikkenee noin neljäsosaan puolessa vuodessa. Tämä puoltaa sitä, että kolmas rokoteannos kannattaa kansalle jakaa, vaikka mitään tulenpalavaa kiirettä sillä ei useimpien kohdalla vielä ole.

Mitä enemmän kahden rokoteannoksen suojateho koronataudin tarttumista vastaan hiipuu, sitä enemmän alkaa sairastua myös kaksi annosta saaneita ihmisiä. Tämä saattaa entisestään ruokkia epidemian leviämistä rokottamattomien keskuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio esitteli torstaina järjestetyssä viikoittaisessa tilannekatsauksessa yhden erittäin mielenkiintoisen luvun: ilmaantuvuus rokottamattomien keskuudessa Suomessa on 700 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tämä on järkyttävä määrä.

Suomessa koronatapausten kahden viikon ilmaantuvuus on tällä hetkellä noin 140 tapausta 100 000 asukasta kohden. Kun epidemia jyräsi kiivaimmillaan huhtikuun alussa vastaava luku oli 160.

Sairastumisen riskin pienuus on tällä hetkellä erittäin huono peruste olla ottamatta itselleen koronarokotetta Suomessa.