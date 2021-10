Yritysten häirintä on väärin ja täysin järjetöntä

Koronapassi mahdollistaa ravintoloiden toiminnan heikommassakin koronatilanteessa.

Viimeaikaiset uutiset rokotevastaisten käsittämättömästä ravintolahäirinnästä ovat karua luettavaa. Kun koronapassi otettiin käyttöön alueilla, missä koronatilanne on haastava, aktivoituivat rokotetta vastustavien joukot. Ravintoloille on annettu trollimaiseen tapaan joukolla huonoja arvioita, varauksia perutaan viime hetkessä, ravintoloitsijat ovat joutuneet lokakampanjoiden ja ala-arvoisen kommentoinnin pyöritykseen.

Osa ravintoloitsijoista harkitsee rikosilmoituksen tekemistä. Hyvä niin.

Koronapassi on yksi keinoista, joilla yhteiskuntaa pidetään auki. Virus ei todellakaan ole hävinnyt keskuudestamme, muutaman viikon lukujen valossa täysin päinvastoin. Pirkanmaalla koronatilanne ei ole vielä vaatinut passin käyttöönottoa, sillä alue ei ole leviämisvaiheessa. On aivan mahdollista, että näin vielä käy.

Käytännössä voimaan astuisi rajoituksia, joista kulttuuri- ja ravintola-ala on kärsinyt jo yli puolitoista vuotta. Passi mahdollistaa sen, että esimerkiksi ravintola välttää tartuntatautilain asetuksessa määrätyt aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakaspaikkoja koskevat rajoitukset, mikäli ravintola passia vaatii.

Vaikka pikkujoulukaudesta odotetaan ravintola-alalla vilkasta (AL 14.10), edelleen puolet Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran jäsenyrityksistä arvioi, että loppuvuoden liikevaihto laskee vähintään 20 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta. Samalla hieman yli 60 prosenttia uskoo, että tärkeä kausi jää huonommaksi kuin pandemiaa edeltänyt kausi. Huoli on konkreettinen eikä sitä pitäisi kasvattaa. Samalla tulisi muistaa sosiaalinen puoli. Terveet, rokotuksen saaneet ihmiset haluavat tavata toisiaan ja nauttia musiikista, teatterista ja ruuasta.

Koronavirus on rokottamattomien tauti. On hyvä, että kolmansia rokotteita saa jo, jotta teho pysyy myös heillä, jotka saivat rokoteannoksensa yli puoli vuotta sitten. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa kolmatta rokotetta yli 60-vuotiaille. Esimerkiksi Tampereen tehokkaan rokotuslinjaston massarokottaminen lähtenee käyntiin nopeasti, kun aika on.

Koronarokote säästää ihmishenkiä, suojelee vakavalta viruksen aiheuttamalta taudilta, ehkäisee sairaalahoidon kuormitusta, nopeuttaa ei kiireelliseen hoitoon pääsyä, säästää hoitokustannuksia ja edesauttaa, että suojaamme riskiryhmässä olevia kansalaisia. Pitäisi olla kunnia-asia päästä todistamaan, että rokoteannokset on otettu.