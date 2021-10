Varhaiskasvatus ei saa missään tilanteessa kärsiä

Varhaiskasvatuksen on oltava opinpolun kulmakiviä. Sitä on kehitettävä edelleen.

Varhaiskasvatus on lapsille äärimmäisen tärkeää. Ei pelkästään oppimisen, vaan myös esimerkiksi sosiaalisen osaamisen kannalta. Lapset oppivat ryhmissä, kaiken muun opin lisäksi, kanssakäymistä ja eri tilanteisiin reagoimista. Sellaista, jota perheet eivät pysty millään arjessa opettamaan aivan luonnollisista syistä. Toisella ei vaikkapa ole sisarusta, toisella ei välttämättä toista vanhempaa tai sitten ei ole aikaa.

Koulu ja sen esiasteet ovat sivistyksen kulmakiviä. Niistä on pidettävä kiinni kaikin keinoin.

Tampereella ja lähikunnissa on vaikeaa löytää sijaisia lyhyisiin työjaksoihin nimenomaan varhaiskasvatuksessa (Uutiset A4–5). Puhutaan merkittävästä työvoimapulasta. Se ei rajaudu vain opettajiin, vaan myös lastenhoitajiin ja ylipäätään koulutettuihin sijaisiin. Hälytyskellojen pitäisi soida. Ongelma on paljon suurempi varsikin pääkaupunkiseudulla, mutta sen oireet nähdään myös Pirkanmaalla.

Ryhmäkoot koetaan liian isoiksi ja palkkauksesta puhutaan paljon. Työn vaativuuteen nähden reilun 2 000 euron kuukausipalkan soisi olla suurempi.

Esimerkiksi itäisen Tampereen alueella kolmen päiväkodin hallinnointi tarkoittaa 275 hoitopaikkaa ja 45 henkilökunnan jäsentä. Arki toimii, mutta siihen liittyy paljon suunnittelua. Onko tilanne ihanteellinen? Ei varmasti. Jos joukossa on vielä lapsia, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa, päivät ovat hankalia. Ammattilainen haluaa antaa jokaiselle lapselle huomion, mutta onko se mahdollista. Ei välttämättä.

Lapsen tärkein työ on olla lapsi ja oppia kavereiden, opettajien, ohjaajien ja vertaistuen avulla yhdessä vanhempien kanssa. On vaikea kuvitella mitään tärkeämpää. Yhteiskunnan on mahdollistettava se, että esimerkiksi opiskelijat tai jo eläkkeellä olevat pääsisivät näin tahtoessaan helposti töihin ja että se olisi heille myös taloudellisesti järkevää. Avainasemassa on, että varhaiskasvatus on laadukasta, jokaisen huomioon ottavaa ja mielekästä jokaiselle tekijälle lapsesta opettajaan. Työn merkityksellisyys kertaantuu tulevaisuudessa.

Tampereen seudulla vakituiset paikat varhaiskasvatukseen löytävät kuitenkin edelleen tekijänsä ja rekrytointiprosessia helpotetaan. Tampere palkkaa ensi vuodesta alkaen henkilön silloin, kun tarve on, eikä vain kerran vuodessa. Se kuulostaa vähintäänkin järkevältä ja ylipäätään byrokratian sijaan kannattaisi aina miettiä lapsia.