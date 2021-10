Hallitus nilkuttaa kriisistä kriisiin

Kevään 2019 ennustukset toteutuivat, yhteistyön eväät ovat vähäiset.

Kun hallitusviisikko aloitti entisen pääministeri Antti Rinteen (sd.) johdolla keväällä 2019, monet uumoilivat vaikeaa hallitustaivalta. Ennuste osui oikeaan ja upposi. Kun katselee viime aikojen vääntöä, niin seesteisyys on kaukana.

Ei ole yllätys, että keskustalle on hankalaa pyristellä vihervasemmistolaisessa hallituksessa. Joku odotti vanhan punamullan paluuta, mutta jos se budjettiriihessä hiukan orasti, niin syksyn ensi halla vei sen mennessään.

Näyttihän loppukesän budjettiriihessä siltä, että yhteistyö sdp:n kanssa alkaa vihdoin sujua. Hankauksen kohteena olivat sillä kertaa budjettiriihessä vihreät, joille ilmastosovun löytäminen otti koville.

Nyt keskusta ja sdp ovat ajautuneet jälleen sanaharkkaan. Rauhaa kesti muutaman kuukauden eli viime kevään raskaasta kehysriihestä asti.

Viime viikolla kiista roihahti kulttuurirahoista. Koko jupakkaan liittyy varsin erikoisia piirteitä. Esimerkiksi se, että pääministeri alkaa julkisesti nuhdella hallituksensa yksittäistä ministeriä.

Outoa kuviossa on myös se, että osapuolilla on täysin erilaiset näkemykset siitä, mitä päätettiin ja milloin. Kaiken huipuksi keskustelua alettiin käydä julkisuuden kautta. Tämäkin todistaa, että keskusteluyhteys hallituksen sisällä on onneton.

Tosin hallitukselta näyttää olevan päätöksentekokyky hukassa jo ennestään. Paineen alla peräännytään. Ensin poliisien määrärahat, nyt kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan avustukset. Rankkoja työllisyystoimia siirretään.

Moni on oikeutetusti ihmetellyt, mistä hallitus näitä lisärahoja taikoo vaikka päivässä. Kukahan mahtaa seuraavaksi käyttää tilaisuutta hyväkseen?

Hallituksessa on nuoria ja kokemattomia ministereitä. Se näkyy.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) jätti budjettiriihessä keskustan ja vihreät etsimään sopua keskenään ja lähti itse Säätytalolta.

Eipä ole tällaista monipuoluehallituksissa nähty ainakaan lähihistoriassa. Pääministerin tehtävä on olla sovittelijana, eli punoa näkemyserot yhteen.

Hallitusviisikon nuoruus ja kokemattomuus voitaisiin kääntää voitoksi, jos se itse niin haluaisi. Luutuneita tapoja saa toki pöyhiä, mutta perinteisiä käyttäytymissääntöjä ei sovi unohtaa.

Viisikolla on aikaa puolitoista vuotta. Joka päätöstä ei voi perua. Kun koronasta päästään, on Suomi saatava raiteilleen. Näissä talkoissa hallituksen on oltava mallioppilas yhteen hiileen puhaltamisesta. Nyt se on näyttäytynyt pahansisuisena puolin ja toisin.