Pikkujoulukaudesta on tulossa kenties kaikkien aikojen vilkkain, eikä syyttä

Koronan painolasti herätti huomaamaan, miten tärkeää läheisyys on.

Loppusyksystä odotetaan jopa kaikkien aikojen pikkujoulusesonkia.

Yritykset, yhteisöt ja yksittäiset kaveriporukat ovat varanneet ravintoloista ja muista tapahtumapaikoista juhlia ennätystahtiin. Ravintolat ja tapahtumajärjestäjät kertovat, että varauksia on jo nyt jopa kymmeniä prosentteja enemmän kuin vuonna 2019 eli ennen koronan puhkeamista.

Kysyntää on jopa niin paljon, että osa on siirtänyt juhlintaa tammi-helmikuulle, jolloin paikoista löytyy enemmän tilaa ja valinnanvaraa.

Koronan eristi ihmiset toisistaan melko totaalisesti. Erilaisten Teams-palavereiden ja muiden yhteydenpitovälineiden kautta ihmisillä on saattanut olla paljonkin päivittäisiä kontakteja, mutta tosiasia on, etteivät ne korvaa fyysistä läsnäoloa. Hiljainen tieto, tunteet ja yleinen ilmapiiri ei välity bittien kautta niin tehokkaasti kasvokkaisissa kohtaamisessa.

Työyhteisöjen innostuminen juhlien järjestämiseen kertoo oikeasti, että takavuosien kulunut slogan, ”henkilökunta on yrityksen tärkein voimavara”, on täyttä totta.

Korona-aika vei harppauksin eteenpäin monenlaisia muutoksia, digitaalinen osaaminen etunenässä, mutta se paljasti myös sellaisia arjen arvoja, joita emme aiemmin huomanneet. Yhteisöllisyyden merkitys on tärkeämpää kuin uskommekaan. Ihmisen on ikävä toisen luo.

Pikkujouluihin ollaan valmiita myös laittamaan kunnolla rahaa. Ravintoloitsijat arvioivat, että yritykset käyttävät keskimäärin juhla-iltaan 65-160 euroa per henkilö. Kokonaissummat nousevat tuhansista kymmeniin tuhansiin euroihin yrityksen koon ja ns. panostamishalun mukaan.

Juhlintakirjo on laaja ja kaikki eivät järjestäkään perinteistä pikkujoulua, vaan erilaisia takaisin töihin- tai back to office -juhlia.

Juhlinnalla on moninaisempia vaikutuksia koko yhteiskuntaa kuin äkkipäätään osaisi aavistaakaan. Epäilemättä juhlat ovat piristysruiske hotelli-, ravintola- ja tapahtuma-alalle, mutta ne tuovat kauan kaivattua potkua muun muassa vaate- kenkä- ja päivittäistavarakauppaan ylipäätään. Tämä näkyy varmasti myös työllisyysluvuissa.

Monelle tämä syksy merkitsee samalla hetkeä, kun vaatekaapin sisältö on pakko päivittää puolitoista vuotta kestäneen kotoilun jälkeen.

On helppo toivottaa kaikille oikein hyviä juhlia, mutta silti järki on pidettävä päässä. Korona ei ole väistynyt täysin ja yhteiskunnassa on vielä suhteellisesti suuri joukko rokottamattomia. Järkevät suojautumistoimet ovat edelleen paikallaan.

Vaikka haluamme vahvasti takaisin normaaliin arkeen, tämä ei kuitenkaan ole enää samanlainen kuin joskus aikaisemmin.