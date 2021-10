Pitkittynyt koronatauti on todellinen uhka

Terveydenhuollossa tarvitaan lisää tietoa siitä, miten long covid diagnosoidaan.

Yksi koronataudin ikävistä mahdollisista seurauksista on pitkäkestoinen koronatauti eli long covid. Vaikka riski pitkittyneistä oireista on suurin vakavan tai keskivaikean taudin jälkeen, pitkittyneeseen koronatautiin voi sairastua myös lievän tai jopa oireettoman taudin myötä.

Erilaisia pitkittyneitä oireita on tunnistettu jo kymmeniä, ja oireita on havaittu ihmisen kaikissa elimissä. Yleisiä oireita ovat muun muassa uupumus, hengenahdistus, kivut, haju- ja makuaistin häiriöt, sanahakuisuus ja keskittymiskyvyn puute. Neurologit puhuvat myös aivosumusta eli tiedonkäsittelyn hitaudesta.

Oireet saattavat kestää kuukausia. Joillakin ne voivat olla niin monimuotoisia ja vaikeita, että se vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun. Suomessakin on jo tuhansia ihmisiä, joilla pitkittyneet oireet ovat niin hankalia, että ne rajoittavat arkielämää ja työssä selviämistä. Vähintään yhdestä oireesta kärsii ilmeisesti kymmeniä tuhansia suomalaisia.

Aamulehdessä kerrotaan sunnuntaina (sivut A4-9) ensimmäisistä uusista pitkäaikaisseurantatutkimuksista, joissa long covidia on tarkasteltu (AL 17.9.).

Tutkimukset vahvistavat, että pitkittyneet oireet ovat todellisia ja että niiden kirjo on erittäin laaja. Noin 80 prosentilla positiivisen koronatestin saaneista on vähintään yksi oire. Huolestuttavaa on, että pitkäkestoisesta koronataudista tiedetään vielä hyvin vähän.

Vaikka long covidista on julkaistu jo yli tuhat vertaisarvioitua tutkimusta, tarkkaa tietoa ei ole vielä siitä, miten koronavirus pääsee leviämään niin moniin elimiin. Taustalla on ilmeisesti useita mekanismeja.

Lisää tietoa tarvitaan myös siitä, onko pitkittyneeseen tautimuotoon sairastuvilla normaalista poikkeava immuniteetti ja laukaiseeko sars-CoV-2-viruksen aiheuttama infektio jostain syystä autoimmuniteetin, mikä saa elimistön hyökkäämään omia kudoksiaan vastaan.

Siksi on erittäin tärkeätä, että Suomeen perustettiin elokuun lopulla asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on muodostaa tutkittuun tietoon perustuva näkemys siitä, mikä long covid on, miten se diagnosoidaan ja miten siihen sairastuneita ihmisiä hoidetaan ja kuntoutetaan.

On olennaista, että pitkäkestoiseen koronatautiin sairastuneet osataan tunnistaa terveydenhuollossa ja että heitä pystytään auttamaan parhaan mahdollisen olemassa olevan tiedon avulla. Tähän on päästävä myös siksi, että jos potilaan oletetaan sairastavan pitkittynyttä koronatautia, joku muu vakava sairaus voi jäädä kokonaan huomaamatta.

