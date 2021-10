Uudistaminen on mahdotonta, jos mihinkään ei tohdita koskea

Keskustelu kulttuurirahoista teki näkyväksi, kuinka vaikeaa säästäminen on.

Sanna Marinin (sd.) hallitus kävi viikolla julkisen näytelmän, jonka käsikirjoitus on toistunut hallituskaudella hämmentävän monta kertaa. Tällä kertaa aiheena olivat kulttuurin rahoitusleikkaukset.

Puoliväliriihessä hallitus päätti kompensoida edunsaajille Veikkauksen vähentyneitä tuottoja 330 miljoonaa euroa. Samalla kerrottiin leikkauksista. Vuonna 2022 leikkauksia oli tarkoitus tehdä taiteesta 17,5 miljoonaa, liikunnasta 11 miljoonaa, tieteestä 8 miljoonaa ja nuorisotyöstä 4 miljoonaa euroa. Tarkemmasta kohdentamisesta ei heti kerrottu. Viikolla ministeriön laatima yksityiskohtaisempi lista leikkauksista tuli tietoon ja erikoinen näytelmä alkoi. Kokonaisuus oli hyvin hallituksen tiedossa, mutta julkisuudessa poliitikoille lista tuli aivan kuin yllätyksenä. Asian poliittinen ohjaus saatiin jälkikäteen, kun pääministeri kertoi torstaina, että leikkaukset on peruttava.

Tuloksena oli jälleen hallituksen sisäinen sapelinkalistelu. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) muistutti, että vasemmistoliittoa lukuun ottamatta muut hallituspuolueet eivät ottaneet etukäteen leikkauslistaan kantaa. Hallitus siis hyväksyi budjetin ja samalla myös leikkaukset.

Myöhään perjantaina hallitus lopulta kertoi, että kaikki rahoitusleikkaukset perutaan ensi vuodelta.

Pääministeri ja hallitus ovat taipuneet aiemminkin julkisen paineen alla, vaikka ehdotetut muutokset ovat olleet pieniä suhteessa budjettitalouden kokonaisuuteen. Vaikeimpia asioita, muun muassa uusia työllisyystoimia, on siirretty jatkuvasti eteenpäin. Koronaviruksen hoito on varmasti aiheuttanut paljon epävarmuutta, mutta viimeistään nyt hallituksen olisi annettava näyttöjä myös hyvin perustellusta päätöksenteosta.

Viimeksi samanlainen julkinen näytelmä käytiin poliisin rahoista. Silloinkin hallitus ryhtyi peruuttelemaan. Toistuva perääntyminen julkisen paineen alla kertoo hallituksen heikkoudesta ja siitä kuinka vaikeaa säästäminen on nykyisessä julkisessa ilmapiirissä.

Yksi oire tästä on nykypoliitikkojen vastenmielinen Twitter-johtaminen, jossa on kaikuja entisen Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tyylistä. Tällä tavoin viestimällä saadaan enemmän aikaan sekaannusta kuin aitoja ratkaisuja. Julkinen someväittely miljoonien takia näyttää lapselliselta puuhastelulta, kun lähitulevaisuudessa ratkaisuja pitäisi pystyä tekemään miljardiluokan kansantaloudellisiin ongelmiin. Silloin julkista painetta on kestettävä.