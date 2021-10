Yhteiskunnan avaaminen on välttämätöntä – pandemian oppeja ei kannata unohtaa

Jos koronatilanne vaikeutuu merkittävästi, kohdennettu työkalupakki on oltava valmiina.

Koronaviruspandemia ei ole ohi. Siitä todisteena ovat kasvussa olevat tartuntaluvut ja lisääntynyt sairaalahoidon tarve viruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneiden, selvästi pääosin rokottamattomien henkilöiden keskuudessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi keskiviikkona, että tehohoidossa Suomessa on 36 potilasta, kun 50 potilaspaikan rajaa pidetään kriittisenä terveydenhuollon kantokyvyn kannalta. Luvut ja koronaviruksen ilmaantuvuus ovat nousussa myös Pirkanmaalla, joskin se oli odotettavissa kohdennetun testauksen jälkeen.

Siltikin yhteiskunnan avaaminen viimeisiä rajoituksia poistamalla tai lieventämällä oli välttämätöntä.

Ei voi olla niin, että varsinkin tietyt toimialat kärsivät loputtomassa jatkumossa siitä, että vähemmistö, tosin edelleen laaja sellainen, jättää rokotuksen ottamatta. Rokotteen ottamatta jättävien syiden kirjo on toki laaja, kuten Aamulehti on kertonut, mutta 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttaminen olisi täysin mahdollista, jos rokotteille yksinkertaisesti mentäisiin tieteellisen tiedon ja rokotteen todistetun hyödyn pohjalta.

Rajoitusten poistaminen on herättänyt kritiikkiä terveysviranomaisissa. Koronatilanteen kehittymistä onkin seurattava tarkasti ja maan johdon on pystyttävä reagoimaan nopeasti mahdollisiin muutoksiin. Jos tilanne jollain alueella vaikeutuu merkittävästi, on valmiina oltava kohdennettuja toimenpiteitä, tarvittaessa tiukkojakin.

Yhteiskunnan laajaa yleisluontoista sulkua ei halua kukaan ja koska rokotekattavuus on kuitenkin noussut jo selvästi yli 70 prosentin yli 12-vuotiaiden keskuudessa, sellaisen toimeenpaneminen vaatisi hyvin vahvoja perusteita.

Esimerkiksi koronapassin nopea käyttöönotto tilanteen niin vaatiessa tulisi olla mahdollista ilman ylimääräistä byrokratiaa, jotta vaikkapa teatterit pystyisivät vaikean paikan tullen olemaan auki.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) peräänkuulutti keskiviikkona kolmannen koronarokotteen antamiseen liittyviä esityksiä. Oleellista on, että Suomi on valmis kolmannen rokotteen antamiselle niin, ettei jo olemassa oleva rokoteteho ehdi loppua. Se tarkoittaisi paluuta lähemmäs viime talven tilannetta.

pandemian aikana opittu riskitietoisuus on syytä muistaa. Väenpaljoudessa on edelleen täysin mahdollista käyttää maskia käsien huolellisesta pesusta puhumattakaan. Kodin ulkopuolella ei liikuta muuta kuin terveenä. Tähän ei tarvita suositusta.