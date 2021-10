Tilanne Taysin päivystyksessä on kestämätön. Vaikeisiin ruuhkiin on löydettävä ratkaisu nopeasti.

Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksestä on tullut tikittävä aikapommi. Acuta on ruuhkautunut niin pahasti, että tilanne on ylilääkärin mukaan kestämätön (Uutiset A6–7).

Jo mennyt kesä oli aivan poikkeuksellisen ruuhkainen, kun sekä kunnilla että Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä oli vaikeuksia löytää sijaisia. Työvoimapulan takia osastopaikkoja jouduttiin sulkemaan, ja ensiapuun tulleita potilaita kuljetettiin pahimmillaan ympäri maakuntaa vuodeosastopaikkaa etsien.

Nyt olemme jo pitkällä syksyllä, mutta yhä vain Acutan ylilääkäri Mikko Franssila kertoo Aamulehden haastattelussa vakavista ongelmista. Hänen mukaansa Acutasta on tullut ”sairaanhoitopiirin muiden kiirevastaanottojen ja päivystyksen varaventtiili”. Kun muut vastaanotot sairaanhoitopiirin alueella eivät pysty järjestämään jatkohoitopaikkaa, ongelma kaatuu Acutan syliin.

Ylilääkärin huoli on syytä ottaa vakavasti. Acutassa on viikoittain tilanteita, että kaikki sängyt ovat täynnä, ja samaan aikaan myös hoitajien ja lääkärien paine on kasvanut kohtuuttomaksi. Henkilökunta on muutenkin äärimmäisen kovilla. Aamulehti on tehnyt lukuisia juttuja työvoimapulasta ja hoiva-alan kasvaneesta työtaakasta.

Päivystyksessä työkuorman kasvu on erityisen riskialtista. Franssila huomauttaa, että kiire lisää tutkitusti virheitä ja jopa kuolleisuutta.

Kiirettä ei voi panna pelkän koronapandemian piikkiin. Taustalla ovat isot yhteiskunnalliset muutokset, ennen kaikkea väestön ikääntyminen, joka näkyy päivystyksen paineena. On päivänselvää, että palveluasumista tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti enemmän. Jos tilanne on jo nyt hankala, ei se ainakaan tulevina vuosina helpotu.

Valmiita ratkaisuja ei kenelläkään ole, mutta niitä etsitään. Sairaanhoitopiirissä mietitään parhaillaan, millä tavoin palvelut voitaisiin tuottaa niin, ettei potilaita tarvitsisi enää yhtä usein lähettää Acutaan.

Franssilan ajatus olisi lisätä lyhytaikaisia hoitopaikkoja ja tehdä mahdollisimman paljon hoidonarviointia kotona. Tästä on hyvä aloittaa. Tällä hetkellä kotihoidon varassa on paljon monisairaita ihmisiä.

Myös Acutassa on aloitettu kehittämishanke, jossa tarkennetaan työnkuvia ja rooleja ja selkeytetään johtamista. Tämä on varmasti tarpeellista, vaikka ongelmat ovatkin yhtä yksikköä isompia. Paljon kertoo jo se, että 12 toimintavuotensa aikana Acutaa on johtanut tähän mennessä 12 ylilääkäriä.