Rokottamattomien epidemia voi pahimmillaan tuoda takaisin tiukat rajoitukset ja tilojen sulut.

Kolme neljästä koronaviruksen takia sairaalahoitoon joutuneesta on rokottamaton. Elämme rokottamattomien epidemiaa. Koronavirus leviää erityisesti nuorten aikuisten, maahanmuuttajien ja rokotteeseen epäilevästi suhtautuvien joukossa.

Suomen rokotuskattavuus koko väestössä on ensimmäisen annoksen osalta nyt 74 prosenttia ja toisen annoksen osalta 64 prosenttia. Yli 12-vuotiaissa rokotekattavuus on 84 prosenttia ensimmäisen annoksen osalta ja toisen annoksen osalta 72 prosenttia. Ensimmäinen annoksia on annettu 4,2 miljoonaa ja toisia 3,6 miljoonaa.

Kasvavista rokotusmääristä huolimatta viruksen ilmaantuvuus on ollut nousussa. Tällä hetkellä todetaan 127,5 tartuntaa sataatuhatta henkeä kohden. Koronapotilaita on sairaalahoidossa 171 ja tehohoidossa 28. Sairaalahoidon luvut ovat olleet viime aikoina lievässä nousussa.

Kun yhteiskunta avautuu lisää, rokottamattoman todennäköisyys saada tartunta kasvaa koko ajan. Samalla teho- ja sairaalahoidon tarve kasvaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan 50 tehohoitopaikkaa koronavirus­potilaille on kriittinen lukumäärä. Jos sen yli mennään, koronavirus­potilaiden hoito alkaa vaikuttaa muuhun tehohoitoon. Pahimmillaan kuolemantapauksia voi tulla lisää muissakin tehohoitoa vaativissa tapauksissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoiiri arvioi laskelmissaan, että rokottamattomien sairaalahoidon ylimääräisiksi kuluiksi tulee noin miljardi euroa. Tämän laskun maksavat kaikki veronmaksajat.

Kuluja syntyy myös, jos kiireettömiä hoitoja siirretään koronapotilaiden tieltä. Tällä on pitkän aikavälin vaikutuksia hoitoon, joka pahimmassa tapauksessa tarkoittaa kuolemia muissa sairauksissa.

Sairaanhoidon kuluja suurempi lasku voi syntyä, jos yhteiskuntaa ei pystytäkään avaamaan vaan edessä olisi paluu tiukkoihin rajoituksiin. Pahin vaihtoehto on, että virus jatkaa elämistään rokottamattomien pandemiana eikä pääse missään vaiheessa hiipumaan.

Aamulehti kertoi 29. syyskuuta, miksi jotkut eivät ota rokotetta. Osa ei voi ottaa rokotetta sairauden tai yliherkkyyden takia, mutta iso osa epäröi muista syistä. Tampereen yliopiston dosentin Pia Vuolannon mukaan rokote-epäröijiä on paljon. Tämä joukko pohtii arkisella harkinnalla, ottavatko rokotteen vai eivät ja voiko rokotteella olla sivuvaikutuksia. Pohdinta kertoo, että riittävän selkeää ja henkilökohtaista tietoa ei olla saatu aikaan viranomaistiedon oheen.

Tutkijan mukaan epäröijiä yhdistää huomattava luottamuspula terveydenhuollon ammattilaisia ja heidän jakamaansa tietoa kohtaan. ”Voi olla, että he eivät ole tulleet kuulluiksi terveyspalveluissa.” Sama asia koskee maahanmuuttajia. Onko löydetty riittävän hyviä tapoja tavoittaa tämä joukko? Puolet koronan takia sairaaloissa olevista puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Tietoa rokotuksen tärkeydestä pitää saada jaettua entistä kekseliäämmin keinoin. Jokainen tähän lisätty euro kannattaa, koska rokottamattomuuden lasku on suuri ja sen maksavat kaikki.