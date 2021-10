Keskusareenan hämärästä sponsorista tulee liian kova mainehaitta.

Tampereelle on aukeamassa vajaan kahden kuukauden päästä uusi uljas elämyskeskus, jonka pitäisi kantaa nimeä Uros Live -areena. Voinee jo tässä vaiheessa suoralta kädeltä sanoa, että tätä nimeä ei avajaisissa nähdä.

Uros-konsernin viime aikojen kujanjuoksu hakee vertaistaan. Uusimpana tietona on, että jättivoitoistaan kertoneelta teknologiayhtiöltä vaaditaan Helsingin käräjäoikeudessa saatavia, jotka nousevat korkoineen ainakin yli 15 miljoonaan euroon. Suurinta velkaa perii Valtiokonttori, lähes viittä miljoonaa euroa.

Kysymys kuuluu, miten satojen miljoonien eurojen voitoista kertonut yhtiö ei pysty huolehtimaan tällaisesta ”pikku summasta”. Yhtiö on venkoillut myös toimittamattomien tilinpäätösten kanssa. Patentti- ja rekisterihallitus vaatii selvitystilan uhalla 2019 tilinpäätöstä eli siis kaksi vuotta vanhaa tilinpäätöstä. Viime viikolla kerrottiin puolestaan yhtiön hämärästä toimitusjohtajan vaihtamisesta.

Tampereen areenan pääsponsori Uros-konserni on viime aikojen toimillaan hämmentänyt yleisöä ja sotkenut asioita niin pahasti, ettei Uros-nimestä olisi uudelle areenalle kuin pelkkää haittaa. On tärkeää selventää, että Uros-konserni ja elämyskeskusta pyörittävä areenayhtiö ovat kaksi täysin eri asiaa. Areenan omistavat Lähi-Tapiola, OP, Ilmarinen sekä SRV, joilla on 60 prosentin omistus. Tampereen kaupungilla on osakkeista 40 prosenttia.

Osapuolet ovat tehneet sopimuksen pääsponsoroinnista. Sponsorisopimus ei ole julkinen. Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala on harmitellut yhtiön toimintaa ja toivonut maineriskin hoitamista. On perusteltua päätellä, että muiden omistajien ajatukset juoksevat samaan suuntaan. Sopimuksissa on aina ehdot yllättävien tilanteiden varalle, ja nyt ollaan juuri sellaisessa.

Sponsorisopimusten idea on, että toisen teot säteilevät toisen mielikuvaan. Nyt kuitenkin jaossa on pelkästään huonoa mainetta.

Areenayhtiön Omistajien hiljaisuus voi kertoa, että päätöksiä valmistellaan. Nyt pitää toimia nopeasti, ettei ehdi tapahtua suurempaa vahinkoa.

Tuntematon Uros tuli julkisuuteen oikeastaan vasta areenan sponsorina. Yhtiöstä ei tiedetty juuri mitään, mutta ei tunnuta tietävän vielä nytkään.

Areenayhtiön omistajilla on varasuunnitelma tällaisten tilanteiden varalle. Jos sponsorisopimusta ei nyt irtisanota, on suuri riski, että Uros-yhtiön tulevat vaikeudet vetävät lokaan Tampereen keskustan näkyvimmän monumentin.

Jäämme odottamaan uuden nimen lanseerausta.