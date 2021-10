Sinivalkoiset lennot on turvattava

Vasta tunnin juna tuo aidon vaihtoehdon suoralle lennolle.

Finnairin alustavat suunnitelmat karsia Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksiä Helsinki-Vantaalle nostatti odotetusti rajun vastarinnan.

Pientä lohdutusta saatiin, kun Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner täsmensi Aamulehdelle, ettei yhtiö ole korvaamassa kaikkia lentoja, vaan ehkä vain osan bussiyhteyksillä.

On totta, että lentoliikenne on pandemian jälkeen käynyt läpi Mannerta siteeraten brutaalin kriisin, jolla on ollut vaikutukset kannattavuuteen. Pysähtyihän matkustaminen kuin seinään koronan takia.

Tästä syystä yhtiön kehittämissuunnitelmat ovat perusteltuja, ja jostain on supistettava, mutta aivan eri kysymys on, pitääkö Suomen toiseksi suurimman talousalueen olla ensimmäisten kärsijöiden joukossa? Ei pidä.

Tamperetta tituleerataan metropoliksi, eikä suotta. Ei ole liioiteltua sanoa, että Tampere on noussut eurooppalaisten suurkaupunkien joukkoon. Mutta voiko se olla sellainen, jos lentoyhteydet ovat surkeat? Ei voi.

Elinkeinoelämällä ja poliitikoilla on nyt työsarka saada yhtiö vakuuttuneeksi siitä, että lentoja tarvitaan. Erityisen tärkeää on saada säilytettyä aamun ensimmäinen vuoro, jotta ehditään Helsinki-Vantaalta aamun lennoilla Eurooppaan. Ja tietysti illan vuoro, eli illaksi kotiin, niin kuin Finnair mainosti.

Vuorojen supistamista perustellaan myös ilmastotekijöillä. Lyhyen lennon hiilijalanjälki on raskaimmasta päästä. Totta. Mutta ennen kuin yhtiö tekee päätöksiä, olisi selvitettävä tarkoin matkustajamäärät ja niiden kehittyminen.

Jos lentoja vähennetään, yksityisautoilu maakunnasta lisääntyy, ja ilmastokuormitusta syntyy lisää.

Pitkässä juoksussa ilmasto kiittää, kun junamatka Tampereelta Helsinki-Vantaalle sujuisi noin tunnissa. Silloin junayhteys on realistinen vaihtoehto, ei ennen sitä.

Nopeasta junayhteydestä huolimatta Tampereen kokoisen keskuksen on säilyttävä lentoliikenteen kohteena jatkossakin.

Lentoliikenteen odotetaan mullistuvan, kun sähköllä kulkevat matkustajakoneet aloittavat liikennöinnin.

Mahdollisuuksia on, mutta ne eivät ehdi ensi kesäkaudelle, johon Finnair karsimisiaan suunnittelee. Yritykset eivät voi jäädä odottelemaan.

Ja onhan meillä muitakin yhtiötä. Tiistaina Pirkkala avautuu; pölyt on pyyhitty ja koronan jälkeinen liikenne alkaa. AirBaltic suuntaa Riikaan.

Eikä tämä lentoyhtiö ole ainut. Toki aika oudolta se näyttää, jos maan kakkoskeskuksen kentällä suhaavat vain vieraat lentoyhtiöt sinivalkoisten siipien loistaessa poissaolollaan.