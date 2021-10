Kasvava Tampere tekee parhaillaan tarpeellista päivitystä jo 14 vuotta vanhaan arkkitehtuuriohjelmaan.

Tampereella ja myös muualla Pirkanmaalla rakennetaan tällä hetkellä paljon. Meneillään on sekä perinteisempää asuintalorakentamista että koko kaupungin ilmettä dramaattisesti muuttavia hankkeita, kuten Kansi- ja areena -kokonaisuus sekä Santalahden seutu.

Eikä kehitys ole suinkaan pysähtymässä, vaan suunnitteilla on Näsijärveen rakennettavan tekosaaren ja historialliselle Finlaysonin alueelle nousevan uuden Sara Hildénin taidemuseon kaltaisia hankkeita.

Isot, tuleviksi vuosikymmeniksi ja -sadoiksi jälkensä jättävät rakennusprojektit vaativat arkkitehtuurilta paljon. Tampereella onkin meneillään arkkitehtuuriohjelman uudistaminen. Tampereen nykyinen arkkitehtuuriohjelma on jo 14 vuotta vanha, joten uudistamiselle on tarve. Tuossa ajassa on ehtinyt tapahtua paljon.

Nyt tavoitteena on muun muassa arkkitehtuurin laadun nostaminen. Laatuvaatimus on olennainen kautta linjan, mutta erityisen tärkeää on tunnistaa sellaiset kohteet, joissa rima tulee nostaa vieläkin korkeammalle.

Kasvun keskellä on syytä kiinnittää huomiota myös toimivaan kerroksellisuuteen. Kukaan tuskin haluaa asua museossa, mutta toisaalta uudenkin on syytä keskustella luontevasti vanhan kanssa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä kerroksellisuus on entistä vahvemmin läsnä. Esimerkiksi ympäröivästä rakennuskannasta hyvinkin voimakkaasti eroava vuonna 1966 Kalevan kirkko puhutti paljon rakennusvaiheessa. Vuosien saatossa siitä on muodostunut alueen monumentti.

Toisaalta arkiset havainnot voivat lähteä vaikkapa rakennusten väristä. Mustanpuhuva Torni-hotelli erottuu Tampereen maisemasta, Pirkkalassa on viime aikoina puhuttu rakenteilla olevasta kirkkaanpunaisesta kuntalaisten talosta ja Kangasalla käytiin jonkin aika sitten vilkastakin mielipiteidenvaihtoa keskustaan nousseesta kirkkaanoranssista kerrostalosta.

Laatu voi olla katsojan silmässä, mutta paljon kyse on myös hyvin kokonaisvaltaisesta asiasta. Tampereella on parhaillaan käynnissä vuosittainen Arkkitehtuuri – ja designviikko, jonka teemana on tänä vuonna hyvinvointi.

Hyvinvointi onkin arkkitehtuurille tärkeä lähtökohta. Onnistunut suunnittelu voi tuottaa hyvinvointia monella tapaa aina mutkattomasta liikkumisesta ja sujuvan arjen mahdollistamisesta aina wow-elämyksiin saakka. Voi olla, että jälkimmäiset jäävät mieleen, mutta on päivän selvää, että molempia tarvitaan.